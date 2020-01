Hauptversammlung Schützenveteranen Bucheggberg

Schützen - Veteranen – Bucheggberg ( SVB )

Hauptversammlung vom Samstag 25. Januar 2020

Neue Veteranen fühlen sich zu jung

Zur Hauptversammlung im Saal des Restaurant Krone in Schnottwil durfte Präsident Hans Leuenberger, Nennigkofen 52 Schützenveteranen begrüssen. Eine interessante Jahresmeisterschaft und zahlreiche Jassturniere prägten das Jahr. Konrad Ryser gewinnt die Veteranenmeisterschaft hauchdünn vor Peter Ingold.

Der Präsident würdigt im Rahmen seines Jahresberichts die verschiedenen Aktivitäten des vergangenen Jahres. Darunter auch die sehr gute Beteiligung am Eidg. Veteranenschiessen im Albisgüetli / ZH. Als neuer Schützenmeister konnte für den zurücktretenden Andre Gerber , Hansueli Dick Schnottwil gewählt werden. Ebenfalls wieder gewählt werden für zwei Jahre: Hans Leuenberger, Präsident; Erwin Mollet Kassier; Joos Laubscher, Sekretär; Hanspeter Leuenberger, Fähnrich und Walter Iseli, Jassleiter. Das Defizit in der Rechnung von Fr.5.80 begründetder Kassier so, dass er zu teuren Ehrenwein eingekauft habe.

Mit dem Jahrgang 1960 sind gleich 17 aktive Schützen, die ins Veteranenalter kommen.

„ Leider fühlen sich die meisten zu Jung , um bei den Veteranen mitzumachen“ bedenkt Leuenberger. Er ruft einmal mehr die Vereinspräsidenten auf, dass auch die jungen Veteranen in dieser ungezwungenen Vereinigung mitmachen sollen. Gute Kameradschaft ist genau so wichtig wie die Resultate.

Bei vier Jassveranstaltungen wurde die Kameradschaft gepflegt und 30 Schützen haben die Jahresmeisterschaft geschossen, von denen Konrad Ryser, Oberramsern als Sieger hervor geht. Nur gerade 1/10 Punkt vor Peter Ingold, Lüterkofen.

Fritz Gilomen, Messen und Simon Spielmann, Brunnenthal durften als Kant. Ehrenveteranen geehrt werden. Ebenso Hans Flühmann als Eidg. Ehrenveteran.

Alex Mann, Präsident der Kantonalen Schützenveteranen KSSV darf Werbung machen für das am 12./13. Juni im Stand Büren a. Aare stattfindende Kantonale Veteranenschiessen. Die durchführende SG Schnottwil und der Pisolenklub Büren a.Aare darf auf die Unterstützung vieler Bucheggberger Veteranen zählen.

Veteranen-Meisterschaft:

Rang Konrad Ryser Ramsern 413 Pt. Rang Peter Ingold Lüterkofen 412,9 Pt. Rang Hansueli Dick Schnottwil 410 Pt. Rang Kurt Gisiger Messen 408 Pt. Rang Gody Ingold Lüterkofen 407 Pt.

1 Foto Jahresmeisterschaft : v.l. Hansueli Dick, Schnottwil, 3. Rang , Konrad Ryser ,Ramsern, 1. Rang, Kurt Gisiger, Messen , 4. Rang

1 Foto : 2 neue Kantonale Ehrenveteranen v.l. Fritz Gilomen , Messen und Simon Spielmann, Brunnenthal.