PA/Als Dank den fleißigen Helfern, die am Eidgenössischen Turnfest in Aarau an der Hosälupf Bar im Einsatz standen, wurden diese mit einem Helferausflug belohnt.

Der Weg startete von Wöschnau mit dem Car nach Arth, wo bereits Martin Annen auf die rund 70 Helfer und Helferinnen wartete. Gemeinsam genossen die Gesellschaft einen Apero in Annen’s Garten und nach einer kurzen Wanderung und Rast bei einem einheimischen Bauern (wieder Apero), gings in das berühmte Horseshoe. Für Speis und Trank wurde reichlich gesorgt. Das eigen gebraute Bier wurde getestet und auch der Schnupf fehlte nicht. Die Musikalische Unterhaltung rundete den gelungenen Anlass ab.