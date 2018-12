Der Jodlerklub Frick und das Chinderjodelchörli Frick, beide unter der Leitung von Matthias Hunziker, laden zu ihrem traditionellen Jodlerobe ein.

Besinnliche und fröhliche Jodellieder aus dem Repertoire des Gesamtchors sowie Kleinformationen aus den eigenen Reihen versprechen besonderes Erleben von Jodelgesang. Am Akkordeon musikalisch begleitet werden die Sängerinnen und Sänger von Doris Erdin. In der Pause und im Anschluss an das Konzert unterhält die Ländlermusik «3fach Hirsche» aus Schüpfheim. Bewirtung mit Abendessen und einem reichhaltigen Kuchenbuffet ab 18.30, Konzertbeginn um 20.00.

Für diesen Anlass am Samstag, 26. Januar 2019, in der Mehrzweckhalle 1958 in Frick, empfiehlt sich eine rechtzeitige Platzreservation unter der Telefonnummer 062 875 21 35 (Anton Schraner) oder online unter www.jodlerklub-frick.ch.