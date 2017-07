Die kaufmännischen Lernenden, Šejla Kolašinac und Serkan Yilmaz, durften nach erfolgreichem Qualifikationsverfahren am 30. Juni 2017 an der Diplomfeier in Wettingen ihr verdientes Fähigkeitszeugnis in Empfang nehmen. Šejla Kolašinac hat als Kauffrau Profil M und Serkan Yilmaz als Kaufmann Profil E abgeschlossen.

Serkan Yilmaz wird seine Lehre bei der Gemeinde Neuenhof am 31. Juli 2017 beenden. Šejla Kolašinac ist weiterhin bei der Gemeindeverwaltung Neuenhof beschäftigt und tritt am 1. August 2017 ihre 100 %-Anstellung als Verwaltungsangestellte bei der Finanzverwaltung an.

Wir freuen uns sehr, mit Šejla Kolašinac weiter zusammen zu arbeiten und wünschen ihr dabei bereits heute viel Freude.

Serkan Yilmaz wünschen wir für seine berufliche und private Zukunft alles Gute.