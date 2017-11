Am Sonntag, 19. November 2017, darf Emilie Wülser-Birri in der Stiftung Gässliacker in Nussbaumen ihren 100. Geburtstag feiern.

Zwar hat das hohe Alter besonders in den letzten drei, vier Jahren seine Spuren hinterlassen. Aber es gibt immer wieder gute Tage an denen die Jubilarin gerne das Neueste aus ihrer Region erfährt und an Nachrichten aus Nah und Fern interessiert ist. Manchmal ist Emilie auch zu einem Spässchen aufgelegt. Sie freut sich auf ihren Geburtstag meint dann aber im gleichen Atemzug: „jetz isch dänn öppe Ziit“!

Die Familie von Emilie wünscht ihrer Mama, ihrem Grossmami und Urgrossmami zu diesem ganz besonderen Tag von Herzen alles Gute und möglichst viele weitere gute Tage. Verwandte und Bekannte schliessen sich diesen Wünschen sicher gerne an.