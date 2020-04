Herzliche Gratulation zum 90. Geburtstag von Marianne Müller-Widmer

Am Mittwoch, 29. April 2020 durfte Marianne Müller ihren 90. Geburtstag im Alterszentrum am Buechberg in Fislisbach feiern.



Marianne Müller geht es gesundheitlich recht gut. Sie geniesst es, bei schönem Wetter auf dem Balkon zu sein.



Liebes Muetti, liebe Marianne, liebes Grossmuetti: Christina und Owen, Claudia und Martin, David und Sandra und Kevin gratulieren dir ganz herzlich zu deinem Geburtstag und wünschen dir weiterhin gute Gesundheit! Wir freuen uns, wenn wir dich wieder besuchen und umarmen dürfen!