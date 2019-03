Huhuu Julie

Ich gratuliere der zo dim Gebortstag ond wönsche der nors Beschd. Fiir schön ond blib so wied besch. Etz no es chlises Sprüchli:

«Du besch min chline Peter,

ond hesch i dim Lebe no vor der velli Kilometer.

Ich wönsch der, das du chasch alles erreiche,

well d´Erinnerige düend nie verbleiche.

Ich ha dech gern so wie du besch,

well du besch no jong ond fresch ond en super liebe Fesch.»

Ganz liebi Grüessli din Heinz