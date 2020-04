Herzliche Gratulation zur Diamantenen Hochzeit

Am 23.04.2020 feiern Hans und Martha Käch-Schmid aus Brugg ihr diamantenes Hochzeit.

Liebe Papi, liebs Müttchen, liebe Opa, liebs Grosi. 60 Jahre verheiratet ist in der heutigen Zeit ja schon eine Leistung aber 60 Jahre glücklich verheiratet zu sein ist etwas, um das Euch viele beneiden. Euer grosses Fest können wir im April noch nicht feiern. Die ganze Familie freut sich jetzt schon mit Euch im Sommer auf das grosse Jubiläum anzustossen. Wir danken Euch für alles was ihr in all den ganzen Jahren für uns getan habt und wir hoffen, dass es Euch noch viele Jahre gut geht.

Alles liebe von der ganzen Familie.