Herzliche Gratulation zur diamantenen Hochzeit von Margrith und Benno Colombo

Die Erfahrung lehrt uns, dass die Liebe nicht darin besteht, dass man einander ansieht, sondern dass man in die gleiche Richtung blickt. Genau das habt ihr getan - seit nunmehr 60 Jahren.

Am 10.Dezember 1960 haben eure Augen wie Diamanten gestrahlt, als ihr in Meilen am Zürichsee geheiratet habt.

21'900 Tage, 3 Kinder, 525'600 Stunden, unzählige schöne Erinnerungen, und 8 Grosskinder später gratulieren wir euch ganz herzlich zu eurer Diamantenen Hochzeit und wünschen euch alles Gute und Glück dieser Welt. Mögen euch Gesundheit und Zufriedenheit zeitlebens begleiten.

In grosser Liebe und Dankbarkeit gratulieren euch:

Beat & Petra mit Melanie, Jeannine und Jasmin

Marco & Bea mit Fabienne, Dario und Michèle

Reto & Marion mit Silvan und Livio