Ist das Kunst oder kann das weg? Historisch erste Aktivität eines Quartiervereins im Rombachtäli und der Gemeinde Küttigen- Rombach mit 30 Teilnehmerinnen und mehr als 200 kg Müll aus 60 Jahren Quartiergeschichte, Bau und Verdichtung beendet.

Am 07. April fand mit der Quartier- und Bachputzete die historisch erste Aktivität eines Quartiervereins im

Rombachtäli und der Gemeinde Küttigen- Rombach statt. 30 Teilnehmerinnen aus Mehr- Ein- und Reihenfamilienhäusern, Menschen aus unterschiedlichen Nationen sowie Jung und Alt wirkten mit. Wunderbar und Merci, dass Menschen aus benachbarten Gebieten der Gemeinde mitwirkten.

Das Ergebnis nach 2 h war beeindruckend und bedrückend zugleich: Im Bach und den Wäldern und Hecken wurden mehr als 200 Kilogramm Müll eingesammelt, der sich in knapp 60 Jahren Quartiergeschichte, Bau und Verdichtung angesammelt haben. So fanden sich insbesondere im Gebiet des Rombachs Skateboards, Fussbälle, 4 Autoreifen, Plastikflieger, Flaschen, Überreste von geschlachteten Tieren, Blumentöpfe, Staubsauger, Bügelbretter u.v.m. Eine komplette Müllsammlung in einem Loch oder ehemaliger Stolleneingang an der Wendeplatte konnte aus Sicherheitsgründen nicht geräumt werden. Der Gemeinderat und die Bauverwaltung wird gebeten diese (wenn nötig in Zusammenarbeit mit den angrenzenden Gemeinden) zu

reinigen und zu verschliessen. Das Loch stellt neben ökologischen Kriterien insbesondere für Kinder ein Risiko

dar.

Die Menge an Müll in einem nur 4.2 ha grossen Gebiet mit drei Waldrändern ist bedenklich. Der Rombach ist für viele Arten (u.a. kritisch bedrohte) die über die Wiesen, Hecken, kantonal bedeutsame Amphibienlaichplätze und die drei Waldränder hierher kommen, die wichtigste Lebensader und im Sommer wird der Wasserfluss noch geringer.

Die erste von vielen Quartieraktivitäten die 2018 geplant ist, zeigt auf wie schön ein gemeinsames Miteinander ist und was Bürgerinnen gemeinsam und integrativ umsetzen können. Sie zeigt zudem auf, dass der Fokus der 60 Jahre auf Bau, Leben und Verdichtung lag, nachhaltiger werden muss wenn die Lebensqualität, letzten Grünflächen, Biodiversität und mehrere bedrohten Arten im Rombachtäli für diese und nachkommende

Generationen angesichts der bedenklichen Daten im Umweltbericht Schweiz bewahrt werden sollen. Wir danken allen Teilnehmerinnen und setzen uns gemeinsam weiterhin für eine nachhaltige Quartierentwicklung ein.

Das noch mehr möglich und nötig ist, haben wir u.a. im Weiterbildungskurs «Naturförderung in der Gemeinde, veranstaltet durch das Naturama und Department Bau, Verkehr und Umwelt, für Gemeinderäte, Kommissionen und Verbände gelernt. Wir haben Best Practice Projekte gesehen, gelernt wie gesetzlicher und freiwilliger Naturschutz gestaltet ist, wie Gemeinderäte in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung

Biodiversitätsflächen fördern können, welche Finanzierungsmöglichkeiten, Instrumente; Gemeindelabel und

Fördergelder für Biotope es gibt. Zudem wurde klar, dass ein Natur - und Energiestadtlabel und nicht das Gleiche sind und dies in Budgets bedacht werden sollte.

Spannend wie in Naturschutzprojekten aus 16'000 Franken in Vereinbarungen zwischen Gemeinde und Vereinen, Hebelwirkungen Leistungen im Umfang von 52'000 Franken zugunsten von Natur, Mensch und nachfolgenden Generationen werden, wenn innovativ, sachorientiert, holistisch, ergebnisoffen, nachhaltig und kooperativ gearbeitet wird.

Quartierverein Rombachtäli