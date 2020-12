Hohe Qualität durch zwei Zertifikate bestätigt

Die Rehaklinik Bellikon hat sich den Anforderungen des Qualitätsmanagementsystems nach ISO 9001:2015 gestellt und im Oktober 2020 die Zertifizierungsaudits klinikweit wieder erfolgreich bestanden. Auch das Label Qualicert bestätigt für 2021 die Qualität der Angebote im Medical Training Center.

Die Firma Swiss Safety Center führte das Rezertifizierungsaudit zur Erreichung der ISO-Zertifizierung 9001:2015 klinikweit durch. Die Klinik erfüllte die anspruchsvollen Anforderungen erneut, welche die hohe Qualität der Dienstleistungen sowie die stetigen Bemühungen bezüglich der permanenten Prozessoptimierungen bestätigen.

Agile Organisation - Mitarbeitende ziehen am selben Strick

Im Schlussgespräch zeigte sich das Auditoren-Team vom Entwicklungstempo der Klinik beeindruckt. In sämtlichen Auditsessionen hätte sich gezeigt, wie kongruent die Mitarbeitenden die strategischen Überlegungen der Führung umsetzen. So hätten sie praktisch jedes Thema des einleitenden Managementgespräches mit dem CEO in den nachfolgenden Auditgesprächen wiedererkannt.

Im Auditbericht haben die Auditorinnen unter anderen die folgenden Beobachtungen festgehalten. Die Strukturen und Entscheidungswege aus dem implementierten CEO-Modell, bzw. die definierten Verantwortlichkeiten erhöhten die Effektivität in den Abläufen, beispielsweise beim Aufnahmeprozess der Patienten. Die Klinik entwickelte sich seit dem letzten Audit in einem immensen Tempo. Das Bild einer agilen Organisation mit hohem Teamverständnis seitens der Mitarbeitenden ist entstanden – alle ziehen am selben Strick. Ebenfalls haben die Auditorinnen festgestellt, dass die Mitarbeitenden die Unternehmensziele und die strategische Ausrichtung verstanden haben. Die vom Auditorenteam aufgezeigte Abweichung wird die Unternehmensentwicklung zum Anlass nehmen, direkt mit dem CEO entsprechende Massnahmen zu erarbeiten.

Für die Klinik bedeutet die erfolgreiche Rezertifizierung, dass sie mit ihrer Qualitätspolitik auf dem richtigen Weg ist. Das Qualitätsmanagement dient in erster Linie der Erfüllung der Kundenanforderungen und dem Bestreben, die Kundenerwartungen zu übertreffen. Mit der erfolgreichen Überprüfung konnte die Klinik nachweisen, dass sie die hohen Qualitätsansprüche dauerhaft und nachhaltig erfüllt.

Qualicert verhilft zu Qualität und Sicherheit

Das grösste Prüfinstitut der Schweiz, welches Personen und Angebote aus dem gesundheitsfördernden Bewegungs- und Trainingsbereich zertifiziert, hat das klinikeigene Medical Training Center für 2021 rezertifiziert. Dies erfolgte ausschliesslich nach klaren, verbindlichen Kriterien wie dem Gesundheitsfragebogen, den Notfalltrainings oder dem Wartungskonzept. Ein Zertifikat durch Qualicert bestätigt die hohe Qualität im MTC und sorgt bei den externen Kunden nicht nur für Vertrauen – sondern sichert ihnen (bei entsprechender Versicherung) für das kommende Jahr auch Zuschüsse durch ihre Krankenkasse zu.