CRC: Mit der Teilnahme an der ab’19 in Wettingen (3. – 8. September 2019) machte Holzbau Schweiz Sektion Aargau beste Werbung für eine Ausbildung als Zimmermann-/Zimmerin EFZ oder Holzbearbeiter/in EBA.

Auch in Zeiten modernster Technologien und Digitalisierung erfreut sich Bauen mit Holz sehr grosser Beliebtheit. Das ist sicher ein Grund für das grosse Interesse der Schülerinnen und Schüler an einer Ausbildung in einem Holzbaubetrieb. Daniel Zürcher, ÜK-Leiter im Ausbildungszentrum in Oberentfelden, war mit dem Interesse der Jugendlichen sehr zufrieden: «Viele Schülerinnen und Schüler liessen sich schnell dazu motivieren, mit den von uns vorbereiteten Rohlingen einen Holzhammer zusammenzubauen.»

An der Werkbank arbeiten

Um den Schülern einen Eindruck zu vermitteln, wie es sich anfühlt, mit Holz zu arbeiten, hatte der Verband Werkbänke aufgebaut. Mit dem Rohmaterial konnten die Schülerinnen und Schüler unter Anleitung einen Holzhammer zusammenbauen. Dazu waren folgende Arbeitsschritte notwendig: Dübelstab sägen, Hammerkopf bohren, die beiden Elemente sauber schleifen und putzen, und dann mit dem Stiel zusammenstecken. Zum Abschluss mussten ein Loch in den Hammerstiel gebohrt und eine Schnur hindurchgesteckt und «verschlauft» werden.

Spätere Berufschancen von Interesse

Gemäss Daniel Zürcher «besuchten viele unseren Stand. Diejenigen, welche sich wirklich für eine Ausbildung interessieren, waren daran zu erkennen, dass sie Fragen vorbereitet hatten, unseren Berufsfilm anschauten und die Broschüre studierten.»

Bei den Fragen ging es vor allem darum, wie sich der Beruf weiterentwickeln könnte, wie man sich weiterbilden kann, wie die Karrieremöglichkeiten der Zimmerleute sind und ob die Digitalisierung in dieser Branche ebenfalls Einzug hält.