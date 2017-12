Viele Schülerinnen und Schüler des Heilpädagogischen Schulzentrums haben weite Schulwege. Sie kommen aus Gerlafingen, Flumenthal, Subingen oder Lohn nach Solothurn in die Schule. In der Mittelstufe - manchmal sogar schon in der Unterstufe - lernen die Kinder, mit öffentlichen Verkehrsmitteln alleine in die Schule und nach Hause zu fahren. Die meisten tun dies mit dem BSU.

Am Freitag, 8. Dezember 2017, durften die 19 Schüler und Schülerinnen der Mittelstufe die Garage „ihres“ Busbetriebs besichtigen. Hansruedi Hofer, der Leiter Technik der Garage, erzählte den Kindern spannende Datails über die Geschichte des BSU und zeigte der Gruppe anschliessend die riesige Werkstatt. Die Schülerinnen und Schüler konnten sehen, wie ein Lehrling einen Reifen montiert, wo die Ersatzteile gelagert werden und wie gross die Tanks für den Treibstoff der Busse sind. Sie durften ein nigelnagelneues Fahrzeug betreten und sich sogar auf den Platz des Chauffeurs setzen! Ganz besonders freuten sie sich über die Busfahrt durch die Waschanlage.

Die Schülerinnen und Schüler und die Lehrkräfte des HPSZ Solothurn danken dem BSU herzlich für die tolle Führung!