Hündeler-Ferien im Schwarzwald geniessen

Schwarzwaldferien

Nach einem Umweg, das Schlüchttal ist zurzeit gesperrt, fand die kleine Truppe des SC-OG Klingnau das Ferienziel. Dieses Jahr genossen zehn Mitglieder erholsame Tage in Buggenried.

Der Wetterbericht versprach eine nasse Woche, doch die Hündeler hatten Glück und Petrus ein Einsehen. Die Sonne zeigte sich immer wieder und das Wetter war meist freundlich.

Für die Fährtenarbeiten stand schönes Gelände zur Verfügung, ein herzliches Dankeschön an die Landwirte. Morgens starteten wir mit Spurenlaufen. Nach einer kurzen Pause wurde dann mit dem Ausarbeiten begonnen. Revieren und Unterordnung stand auch auf dem Stundenplan.

Familie Trefzer vom Hotel Kreuz verwöhnte die Hündeler mit einer feinen Küche und gemütlichen Zimmern.

Das gesellige Zusammensein kam nicht zu kurz. Dieses Jahr musste auf das spezielle Konzert in der Kapelle verzichtet werden. Hoffentlich werden die Jodler aus Endingen nächstes Jahr wieder auftreten und den Abend musikalisch bereichern.

Die Woche war im Nu vorbei und am Samstagmorgen wurde gepackt. Nächstes Jahr werden die Hundeliebhaber Ende September wieder in den Schwarzwald fahren für eine interessante Trainingswoche in Buggenried.