„Ich vertraue nur der Statistik, die ich selber fälsche!“

Jeden Tag werden wir mit statistischen Angaben zu Covid-19 bedient. Ich frage mich, ob sie stimmen und habe den Eindruck, dass es nur um die Publikation von Zahlen gehe.

Am Freitag 17.04.20 zum Beispiel gab es laut BAG 27'078 bestätigte Fälle. Mindestens 3205 Personen waren in diesem Zusammenhang hospitalisiert. Die Todesfälle nahmen nach einer Zählung der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bis Freitagabend innerhalb von 24 Stunden um 37 auf 1319 zu. Das BAG gab die Zahl der Todesopfer mit 1059 an und gibt zu, dass es schwierig sei, exakte Zahlen zu ermitteln.

Am gleichen Tag gibt das Das Robert Koch-Institut in Berlin für Deutschland über 130'000 positiv Getestete an, 3569 Todesfälle und – siehe da! – über 77'000 Genesene.

Also: Wer soll da bei diesen Zahlenspielen noch drauskommen? Gibt es bei uns in der Schweiz nicht auch positiv Getestete, die gar keine oder nur wenig Symptome zeigen. Und gibt es unter den Corona-Kranken auch solche, die genesen und dann anscheinend immun sind?

Paul Bühler, Biberist