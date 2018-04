Reisende in Aargau kennen das Problem: jedes Jahr sind über 20% der Flüge von Zürich aus von einer Verspätung von mehr als 15 Minuten betroffen oder wurden sogar annulliert. Das ist im Fall einer privaten Reisen ärgerlich, bei einem geplanten Businesstreffen kann es Millionen kosten.

Mehr als 60 Airlines starten ab Zürich, viele von ihnen bieten ihren Gästen günstige Preise. Doch es kommt bei einer Flugreise nicht nur auf den Preis an, auch wenn die Werbung uns das oft weismachen will. Glaubt man den Versprechungen, kann man heute so billig wie noch nie von A nach B fliegen, doch der Schein trügt sehr oft. Nicht nur, dass billige Flugreisen den Unternehmen selbst schaden, wie das Beispiel Air Berlin im letzten Jahr eindrücklich zeigte. Das Unternehmen ging an seinen eigenen Preisen zugrunde und seine Pleite ließ kurzzeitig die Gebühren in die Höhe schießen, da der Preisdruck auf die anderen Unternehmen für einen Moment nachließ. Zudem sind Flüge auf den zweiten Blick häufig teurer als gedacht.

Flugpreise müssen transparent sein, doch es gibt viele Zusatzgebühren

Flugpreise müssen transparent ausgezeichnet werden, Zuschläge, Gebühren und Steuern sollen im Verkaufspreis schon enthalten sein. Dennoch berechnen viele Fluglinien Zusatzleistungen, die eigentlich selbstverständlich sind. Doch es ist legitim, zusätzliche Kosten für das Gepäck zu erheben, den Check-in mit einer Gebühr zu belegen und gewisse Serviceleistungen an Bord kostenpflichtig zu gestalten. Denn wer bei den Gebühren für die Flugtickets selbst nicht kostendeckend arbeitet, der muss von seinen Fluggästen Zusatzkosten etwa auch für die Zahlung per Kreditkarte, für Sitzplatzreservierungen und Gepäckversicherungen erheben. Manche Fluglinien spielen mit dem Gedanken, sich die Toilettenbenutzung vergüten zu lassen oder von übergewichtigen Menschen zusätzliche Gebühren zu erheben. Nun aber einmal ehrlich, ist das angenehmes Reisen? Nicht nur, dass die automatische Berechnung der Flugpreise nach Buchungslage dazu führt, dass das kurzfristige Reisen deutlich teurer ist als ein langfristig geplanter Trip, wer einen bestimmten, kleinen Flughafen ansteuern will, kommt mit einem Linienflug gar nicht ans Ziel und muss mit zusätzlichen Kosten für die Weiterreise rechnen. Denn nicht jeder hat die Möglichkeit, in Birrenfeld das Fliegen zu lernen und sich allein auf die Reise zu machen.

Nicht billig, sondern komfortabel reisen

Neben der Business Class, die deutlich mehr Komfort bietet als die scherzhaft als „Holzklasse“ bezeichnete Economy Class, gibt es noch die Möglichkeit, mit einem Privatjet zu reisen. Dieser kann natürlich auch von Zürich aus starten und ist somit für Aargauer Bürger schnell erreichbar. Mit einem solchen, privat gecharterten Flugzeug lassen sich zahlreiche auch kleine Flughäfen anzusteuern, die außerhalb der gängigen Routen liegen. Das hat den Vorteil, dass Kunden sich Ihre Flugroute ganze individuell zusammenstellen können und so viele Stunden an Zeit sparen. Zudem kann auf die Weiterreise mit anderen Verkehrsmitteln größtenteils verzichtet werden. Doch was kostet eine Reise in einem privaten Jet eigentlich? Der Preis setzt sich aus vielen verschiedenen Faktoren zusammen und hängt auch davon ab, mit welchem Privatjet man reisen möchte. Die Kosten sind allerdings in jedem Fall transparent und amortisieren sich schnell, wenn man bedenkt, dass man bei einem Charterflug auf das lästige Umsteigen verzichten kann, weil man den gewünschten Flughafen direkt ansteuert. Man reist sogar günstiger, wenn man mit mehreren Personen unterwegs ist, die ansonsten First Class fliegen würden. Ganz davon abgesehen ist ein persönlicher Charterflug entspannt, unkompliziert und komfortabel.

Wer mit einem Privatjet fliegt, spart nämlich eine Menge Zeit und Stress. Diese Maschinen fallen nicht einfach aus oder werden bestreikt, sondern sind zuverlässig und auch kurzfristig für ihre Passagiere da. Die langen Wartezeiten am Gate entfallen, es genügt, wenn man 15 Minuten vor dem Abflug vor Ort ist. Das Ambiente in einem solchen Flugzeug ist häufig sehr schön: Anstelle von Plastik gibt es etwa glänzende Holzverkleidungen und bequeme Sitze aus echtem Leder, in denen man ganz hervorragend und bequem sitzt. Die Beinfreiheit ist noch deutlich größer als in der Businessclass, der Service ist unerreicht, das Essen vorzüglich. Man wird rundum verwöhnt und kommt entspannt an seinem Ziel an.

Wann reist man am besten mit einem Privatjet?

Die Reise in einem privat gecharterten Flugzeug ist immer dann die erste Wahl, wenn man schnell und sicher an einem flexibel wählbaren Ort ankommen möchte, ob man nun von Zürich startet oder seinen Trip an einem anderen Ort auf der Welt beginnt. Ein kurzfristiger Ausflug ins Ausland ist ebenso machbar wie mehrere Meetings an verschiedenen Orten, die kurz nacheinander stattfinden. Die Reise wird an den Bedürfnissen des Fluggastes ausgerichtet, nicht umgekehrt. Der Gast bestimmt, wann er abfliegt und welche Destination angesteuert werden soll. Der Check-in erfolgt zügig, der Komfort an Bord sorgt für eine entspannte Reise. Dank der angenehmen Umgebung und des guten Service kann man sich auch auf ein schwieriges Meeting perfekt vorbereiten. Auch, wenn man mit mehreren Geschäftspartnern unterwegs ist, kann ein Privatjet seine Vorzüge ausspielen. Man kann an besondere Orte fliegen, die sonst nicht so leicht erreichbar wären. Der Vorteil liegt neben der absoluten Flexibilität auch im Höchstmaß an Privatsphäre, die ein Privatjet bietet. Das Meeting kann also schon über den Wolken beginnen und auch sensible Informationen können jederzeit ausgetauscht werden.

Die angebotenen Maschinen bewegen sich in verschiedenen Kategorien: Neben kleinen Propellerflugzeugen mit sechs Sitzen und einer Reisegeschwindigkeit von etwa 400 km/h gibt es auch mittelgroße Cessnas und richtig große Jets etwa von Bombardier oder Boeing. Auch Frachten können von Zürich aus mit privat gecharterten Flugzeugen transportiert werden.

Da sich eine solche, besondere Flugreise auch durch die Zahl der Reisenden rechnet, ist ein Familienausflug ebenfalls eine schöne Gelegenheit, einen privaten Jet zu mieten. Auch ein romantischer Trip nach Paris oder an einen anderen, schönen Ort als Start in die Hochzeitsreise oder als Ausflug zum Hochzeitstag ist in einem gecharterten Jet am schönsten. Denn ab und an kann man sich etwas Besonderes gönnen.