GV Vereinsjahr 2018Stundenhilfe(Haushalthilfe) Niedergösgen

Kürzlich begrüsste die Präsidentin Lydia Corradini-Renggli die Delegierten der Partnervereine, eine Delegation des Gemeinderates und die Mitarbeiterinnen zur 51. Jahresversammlung. Der Stundenhilfeverein (Haushalthilfe) Niedergösgen wurde bereits im Jahre 1968 von weitsichtigen initiativen Frauen gegründet, mit dem Ziel kranken, rekonvaleszenten oder älteren Personen Unterstützung bei der täglichen Haushaltarbeiten anzubieten. Im vergangenen Jahr erbrachten 15 Mitarbeiterinnen 2023 wertvolle Dienstleistungen in 52 Haushaltungen. Die Kassierin legte einen positiven Rechnungsabschluss vor. Die Querfinanzierung von Fr. 5.60 pro Einsatzstunde konnten mit den Gönnerbeiträgen und Todesfallspenden gedeckt werden. Nebst dem Kerngeschäft organisierte der Stundenhilfeverein im Winterhalbjahr wieder drei Seniorennachmittage für die Niedergösger Bevölkerung. Das seit März 2018 vakante Amt der Präsidentin konnte im Oktober 2018 mit Lydia Corradini-Renggli besetzt werden. In ihrem Jahresbericht berichtete die sie von einem sehr turbulenten Jahr mit viel Unvorhergesehenem und Sisyphusarbeit. Die Vermittlerin Andrea Aregger war in ihrem ersten Amtsjahr sehr gefordert. Der Vorstand sah sich immer wieder mit Unvorhergesehenem konfrontiert. U a. musste mangels geeigneten, freien Raum im März 2019 kurzfristig auch noch der Seniorennachmittag abgesagt werden da der ref. Kirchgemeindesaal wegen eines Schadenfalls nicht benutzbar war. Im Traktandum Mutationen wurde die Mitarbeiterin, Jacqueline Meier mit einem Gutschein für ihre gute Arbeit verabschiedet und die Demissionen der Vorstandsmitglieder Margrith Schopfer bekannt gegeben. Margrit Schopfer war 26 Vice-Präsidentin ein Jahr Beisitzerin und all die Jahre für den Einkauf und die Organisation des Imbisses an den Seniorennachmittag zuständig. Ursula von Däniken wurde vor 32 Jahren in den Vorstand gewählt. Sie waren in allen Bereichen engagiert tätig. Vor allem ihre kreativen, wunderschönen Dekorationen an GVs und Seniorennachmittagen waren und werden fehlen. Als Zeichen des Dankes für ihr langjähriges Mitwirken überreichte die Präsidentin den beiden Frauen einen Blumenstrauss mit Zustupf. Der Vorstand wurde einstimmig gewählt. Mit dem Aufruf Augen und Ohren für ein weiteres Vorstandsmitglied und mögliche Mitarbeiterinnen offen zu halten und zu melden, einem herzlichen Dankeschön, an alle Beteiligten, schloss die Präsidentin Lydia Corradini die Versammlung und leitete zum gemütlichen Teil mit Kaffee und Kuchen über. H.H.