Innerschweizer Meisterschaft Korbball – Erneuter Podestplatz

Am Wochenende vom 08./09. Februar 2020 fand die Innerschweizer Meisterschaft Korbball 2019/2020 ihr Ende. Wie im letzten Jahr stand die Herren Mannschaft in der höchsten bzw. der 1. Liga auf dem Podest und feierte als drittplatzierte Mannschaft hinter Wikon LU und Menznau LU einen gelungenen Abschluss.

Die Damen zahlten in der 2. Liga mit einem jungen Team Lehrgeld und mussten nach 1 Jahr den Abstieg in die 3. Liga in Kauf nehmen.

Bild oben v. links nach rechts: Philipp Weber (Captain), Simon Keller, Michael Plüss, Silvan Vollenweider, René Foroni, Benjamin Plüss.

Unten von links nach rechts: Patrick Brändli, Marco Hediger, Samuel Joost, Kevin Baumann, Jan Gasser

es fehlt: Marc Gasser.

Für die 1. Mannschaft, Benjamin Plüss, STV Bözberg