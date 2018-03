Es ist eine innovative Lösung. Und doch schafft sie nicht nur Chancen, sondern auch Risiken. Immerhin sieht der Arzt den Patienten nicht vollständig und vielleicht zeigt die Bildqualität eine störende Wirkung. In der Schweiz ist diese Form der Medizin aber bereits Gang und Gebe. Muss nicht für jede Frage ein Arzt vor Ort konsultiert werden, genügt ein einfaches Gespräch. Es spart lange Wartezeiten und verhindert, dass Patienten überhaupt nicht fragen. In Deutschland wird dieses Prinzip nun auch in die Praxis umgesetzt. Die Maßnahme bringt viele Vorteile mit sich.

Vorteile für die Patienten

Ein kranker Patient fühlt sich wahrscheinlich so schlecht, dass er oder sie das Bett nicht mehr verlassen möchte. Aus diesem Grund ist es für den Patienten sicherlich besser, wenn kein langer Weg in eine Praxis ansteht. Für die anderen Patienten ist es besser, weil sie nicht mit einer schwer kranken Person in einem Wartezimmer sitzen müssen. Die Art der Angebote könnte außerdem verändert werden, sodass neue Anbieter entstehen.

Solche Angebote sind darüber hinaus nicht auf bestimmte Uhrzeiten eingeschränkt. Eine Erkrankung oder Symptome treten häufig außerhalb der Öffnungszeiten auf. Ein Videochat kann sogar lebensrettend sein, wenn das Kind urplötzlich erkrankt und Eltern nicht sofort eine Lösung finden. Hohes Fieber muss schnell gesenkt werden, weil es lebensbedrohlich ansteigt oder Eltern können mit einem Erbrechen und mit starker Übelkeit nicht umgehen. Ein Videochat würde zugleich eine Notaufnahme entlasten.

Schnell ein Rezept erhalten

Ein Monat Wartezeit auf einen Termin ist für Privatpatienten bereits eine schnelle Lösung. Und doch ist dieser Zeitraum zu lang, wenn jemand ein Leiden hat. Ein Videochat vermittelt eine schnelle Beratung und kann zugleich ein Rezept innerhalb sehr kurzer Zeit zukommen lassen. Ein digitales Rezept darf in der Online-Apotheke sogar sofort eingelöst werden.

Ein Arzt rund um die Uhr

Mancher Patient muss zuerst einen Urlaub einreichen, um einen Arzttermin wahrnehmen zu können. Mindestens zwei Stunden Wartezeit in einer Praxis sind für manche Ärzte ganz normal. Die Patienten sitzen im Wirtschaftsunternehmen Arztpraxis und stehen Schlange. Umso besser, wenn ein Patient überhaupt keinen Urlaub einreichen müsste, um eine ganz gängige Frage stellen zu können. Unglücklicherweise müssen trotzdem Blut abgenommen oder Schleimhäute untersucht werden.

Neue Arztstellen für den Videochat

Mit großer Sicherheit ermöglichen solche Sprechstunden neue Stellen für Mediziner. Dadurch ergeben sich neue Berufschancen und Optionen bei der Suche von freien Arztstellen für Mediziner, die sich nach alternativen Karrierewegen umschauen. Ein Service rund um die Uhr könnte für junge Akademiker einen guten Einstieg in die Berufswelt schaffen.