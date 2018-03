Der Schönheitswahn hat Deutschland weiterhin fest im Griff. Aufgrund des allgemeingültigen Schönheitsideals, das sich durch Fitnessmodels, Social Media und Photoshop immer stärker in den Köpfen, insbesondere derer jüngerer Menschen, einprägt, sind die Themen gesunde Ernährung und Diäten so aktuell wie selten zuvor. Eine besonders beliebte Methode um Gewicht zu verlieren, ist das sogenannte Kalorienzählen – Doch ist dies eine gesunde Methode, um abzunehmen?

Trotz des allgemeinen Irrglaubens, Kalorienzählen sei eine gute und einfache Methode Gewicht zu verlieren, birgt diese Form von Diät einige Gefahren, die nicht zu vernachlässigen sind.

Zunächst muss bedacht werden, dass nicht jede Kalorie gleichwertig ist. So sind 100 Kalorien eines gesunden Salates oder Fischgerichtes nicht mir 100 Kalorien, die durch Burger Pommes und Co. zu sich genommen werden, zu vergleichen. Gesunde frische Lebensmittel haben durch ihre zusätzlichen Nährstoffe und Spurenelemente eine deutlich bessere Wirkung auf den Körper, als verarbeitete ungesund Nahrungsmittel. Zudem ist die Gefahr des „Überessens“ bei der Aufnahme von gesunden und frischen Produkten deutlich geringer.

Eine weitere Gefahr entsteht durch die Unterschreitung des Tagesumsatzes. Der Bedarf und Verbrauch von Kalorien kann sehr gut überschlagen werden und eine deutliche Unterschreitung kann negative Auswirkungen auf den Körper haben. Neben der Schwächung des Stoffwechsels und der Abwehrkräfte kann eine dauerhafte Unterschreitung des Bedarfs an Energie dazu führen, dass der Körper Muskeln oder innere Organe angreift, um die nötige Energie bereitzustellen.

Es ist also dringend anzuraten, sich genauer mit Kalorienbedarf und Verbrauch zu beschäftigen und diesen an sich anzupassen. Je nach körperlicher Aktivität schwankt dieser nämlich sehr. Als Extrembeispiel kann hier ein olympischer Schwimmer genannt werden, der in der Trainingsphase mit 10.000 Kalorien das Fünffache seines Grundumsatzes an Kalorien zu sich nimmt. Aber auch andere Sportarten wie Ausdauersport und Krafttraining erhöhen den Bedarf deutlich.

Eine geringe Kalorienzunahme bedeutet also mitnichten eine gesunde Ernährungsweise. Die Kalorienanzahl verschiedener Lebensmittel kann schwer direkt miteinander verglichen werden und es muss also auch der Kalorienlieferant genauer betrachtet werden. Die Art des Lebensmittels und besonders das Verhältnis zwischen Kohlenhydraten, Fett und Eiweiß spielt auch eine sehr wichtige Rolle.

Insgesamt betrachtet sollte also jeder, der Kalorien zählt, um abzunehmen, einiges Bedenken. Neben der täglichen körperlichen Aktivität muss auch die Art der Lebensmittel, durch die Kalorien zugeführt werden, genau betrachtet werden. Das Abnehmen soll unbedingt gesund vonstattengehen und dem Körper sollten unbedingt alle notwenigen Nährstoffe bereitgestellt werden, um richtig zu funktionieren. Geschieht dies nicht, gefährdet man die eigene Gesundheit.