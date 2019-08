Jeweils an Maria Himmelfahrt gehen die Gwärbler von Bellach auf Reisen. Dieses Jahr ganz im Zeichen des ÖV‘s, ging es mit dem Schiff von Grenchen nach Biel. Die Fahrt wurde durch einen reichhaltigen, köstlichen Brunch und angeregte Gespräche sehr kurzweilig und interessant. Zudem waren auch die Schleusen vor den Toren Biels ein spannendes Intermezzo auf der Fahrt, welches auch die erfahrenen Techniker unter den Mitgliedern sehr beeindruckte.

Weiter ging es zu Fuss zum Bahnhof Biel, wo die Wartezeit auf den Bus mit dem Durchstreifen der Ausstellung von Thomas Hirschhorn über den Schriftsteller Robert Walser sehr kurzweilig war.

Der Linienbus Nr. 1 brachte uns dann ins Bözingenfeld zur TISSOT Arena, die einmalig in ihrer Art, gleich mehrere Sportarten unter einem Dach vereint. Die Arena imponiert in ihrer Grösse, die für Fussballspiele bis in die Challenge League gebaut wurde. Die Eishalle beherbergt unter anderem den heimischen EHC Biel, welcher in der Swiss National League spielt.

Zurück mit Bus und Zug und einem fliegenden Apéro auf dem Perron im Bahnhof Biel, fanden sich die Gwärbler zum feinen Znacht in Grenchen wieder. Reich befrachtet mit neuen Informationen freuen sie sich auf die kommende BEGA im Frühjahr 2020, welche nach langer Zeit wieder organisiert wird und wiederum für spannende Gespräche und Kontakte Gelegenheit bietet.

Herzlichen Dank dem Organisationskomitee für den erlebnisreichen Tag

Astrid Späti, Bellach