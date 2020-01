Jahresstart mit Jassturnier der Männerriege Bözberg

Zum Start ins neue Jahr führt die Männerriege Bözberg alljährlich ein Jassturnier durch. Genau einhundert Jasserinnen und Jasser nahmen am diesjährigen Turnier teil. In vier Durch-gängen à zehn Runden wurden die Sieger ausgemacht. Mit fast zweihundert Punkten Vorsprung siegte das Team Christoph Buholzer/Roman Spiess. Herzlichen Glückwunsch. Anschliessend an das Turnier servierten die Männerriegler allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern die beliebte Rauchwurst mit Brot. Die Männerriege bedanken sich bei allen Jasserinnen und Jasser für die Teilnahme.

Für die Riege R. Wälti