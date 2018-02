Tagespräsident Robert Gilomen konnte an der diesjährigen Jahresversammlung 21 Mitglieder begrüssen. Neben sechs Abgängen wurden im vergangenen Vereinsjahr drei Neumitglieder aufgenommen. Im Jahresbericht strich Gilomen die gut funktionierenden Synergien und der meist fliessende Transfer von Mitgliedern zwischen den verschiedenen Disziplinen hervor. Beide Volleyballteams sind in der Meisterschaft sehr erfolgreich unterwegs. Auch in der Faustball-Meisterschaft ist man mit zwei Teams vertreten. Zehn Tage vor den Festtagen führten die Männerriegeler ein Skifit-Programm, das von der Helvetia Versicherung angeboten und bereits zur Tradition geworden ist, durch. Die Sportinstruktorin war allen Teilnehmern sehr genehm. Das Training verlangte von jedem Teilnehmer gute körperliche Voraussetzungen.

Bei der Jahresrechnung resultierte ein Gewinn, während beim Budget 2018 eher vorsichtig ein kleiner Verlust veranschlagt wurde. Das Traktandum Wahlen endete ohne Besetzung der Vakanzen. Es fehlt nach wie vor jemand für den Vorsitz sowie für die Protokollführung. Ein Höhepunkt der Jahresversammlung sind die Ehrungen, wobei die Mitglieder für ihre fleissige Teilnahme ausgezeichnet werden. Bei der Männerriege schwang Alex Vetterli oben hinaus. Eine Neuigkeit gab es beim Volleyball und dem Fussball, wo der junge Claudio Hofer gleich bei beiden Sparten obsiegte. Jeweils die drei aktivsten Teilnehmer erhielten ein Präsent. Im Anschluss an die Versammlung wurde den Anwesenden ein Apéro offeriert.