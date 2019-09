Mit viel Elan und Kreativität haben die Kandidaten der JCI Olten die traditionelle jährliche Familienwanderung aufgefrischt.

Vor Eintritt in die JCI Olten erhalten die Kandidaten jeweils die Möglichkeit, bei der Umsetzung eines gemeinsamen Projekts, erstmals die Dynamik innerhalb der JCI selber mitzuerleben. Im Jahr 2019 haben sich die aktuellen und letztjährigen Kandidaten auf die traditionelle Familienwanderung fokussiert und den Tag rundum neugestaltet. Umso erfreulicher war der Aufmarsch von rund 50 Teilnehmenden, bestehend aus ehemaligen, aktiven und zukünftigen Mitgliedern - in Form der Kandidaten und zahlreichen Kindern.

Die Offenheit und lokale Verbundenheit der JCI Olten kam wiederum zum Ausdruck, da speziell Kinder aus dem "Chinderhuus Elisabeth" eingeladen wurden und diese der Einladung mit einer beachtlichen Delegation folgten.

Bei tollem Wetterglück startete der Tag voller Erwartungen bei Kaffee&Gipfeli von der Suteria Olten auf dem Born, wo anschliessend in Gruppen ein abwechslungsreicher Postenlauf bewältigt wurde. So konnten sich die Kinder beim Riesen-Mikado versuchen, gemeinsam ein Bild aus Naturgegenständen gestalten und beim Baumquiz etwas über die "Wundernatur" lernen.

Im Anschluss war in der Carosserie Ponticelli AG in Kappel alles für ein gemeinsames Mittagessen mit viel Spiel&Spass vorbereitet. Das Team der Gusto Bar aus Olten bereitete feine Pasta zu, "nota bene" in einem umgebauten Zirkuswagen. Doch vor dem Essen mussten erstmal die Spielzeuge von Armando's aus Rickenbach getestet werden - allen voran, die grosse Hüpfburg ganz nach dem Motto: kein Platz für Platzangst.

Der Tag war geprägt von herzhaftem Kinderlachen, spannenden Gesprächen und vielen Zukunftsvisionen. So passte es ganz gut, dass die siegreiche Gruppe des Postenlaufs sich "Vision 2025" nannte und der Preis, ein Glace-Gutschein von Kalte Lust, durch den designierten Präsidenten 2020, Darko Bosnjak, gesponsert wurde.