50-jähriges Jubiläum des FTV Schafisheim

Am Samstagnachmittag, 21. Oktober 2017, begann die Jubiläumsfeier des FTV Schafisheim mit einem Apero in der Mehrzweckhalle.Alle aktiv turnenden Frauen zeigten gemeinsam einen Tanz, bevor Trix Merz die Gäste begrüsste und Roland Treier die Führung durch das Programm übernahm.Von den acht anwesenden Gründungsmitgliedern wurden deren sieben mit einem Blumenstrauss, Josy Bär, seit 50 Jahren noch immer aktiv turnendes Gründungsmitglied, mit einem Geschenk geehrt. Am 5. Oktober 1967 wurde der Frauenturnverein in Anwesenheit von 28 Frauen, initiiert von Rosmarie Rüetschi und Alfred Holzreuter, gegründet. In einem Interview erzählte uns Josy einiges von früheren Zeiten. Man stelle sich vor, dass die Abwesenheit von den Turnstunden oder zu spätes Erscheinen eine Busse zur Folge hatte.

Weiter wurden die Ehrenmitglieder, ehemalige und gegenwärtige Präsidentinnen und Leiterinnen, geehrt. Auch dem Hausfrauenturnen, das vor über dreissig Jahren vom FTV gegründet wurde, kam eine Ehrung zuteil. Eine der beiden langjährigen Leiterinnen, Vreni Hauser, darf 20 Jahre Leitung feiern.

Grussworte vom Kreisturnverband Lenzburg, dem Aargauer Turnverband und dem Schweizerischen Turnverband überbrachte Manuela Riner .

Die Aktivmitglieder des FTV zeigten dann einen Reigen mit den Smovie -Ringen und eine Ballgymnastik. Mit einigen aktiven Turnern des MTV wurde ein gemischter Line- Dance dargeboten und anschliessend tanzte der Männerturnverein eine Step-Aerobic. Grussworte und Glückwünsche der Turnenden Vereine durch Marc Näf und der Dorfvereine, durch Carmen Zinner fehlten ebenso wenig wie eine Grussbotschaft des Gemeinderates durch Herrn Adolf Egli. Zum Schluss des Nachmittages wurde eine schön gestaltete Jubiläumsschrift mit vielen Fotos von früher und heute verteilt.

Der Festakt fand seine Fortsetzung abends mit einem feinen Essen, einer Powerpoint-Präsentation über die letzten 50 Jahre Vereinsgeschehen und dem Duo Gottfried und Elise. Ein grosses Dankeschön geht an alle Mitwirkenden und den Vorstand des FTV, unter der Leitung von Yvonne Sandmeier und Trix Merz, für die gelungene Organisation.

Beatrice Baumann