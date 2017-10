In diesem Jahr schaut die Dorfschmiede der Familie Mägli, Mümliswil auf dreissig Jahre Familienbetrieb zurück. Der Sport mit Pferden spielt heute für alle Mitglieder der Familie eine entscheidende Rolle.

1987 übernahm Heinz Mägli von Hans Schären die Schmiede und Schlosserei im Dorf Mümliswil. Mit verschiedenen Aufhebern war er als Hufschmied in der Region unterwegs. 1988 kam die Servicestelle der DeLaval Stall und Hofeinrichtungen im Gebiet Thal/Gäu dazu. 1990 wurde der Bau der Werkstatt und Lagerhalle an der Ramiswilerstrasse realisiert und 1993 folgte der Neubau der Werkstatt und Wohnung an der Schmiedestrasse. 2009 realisierte die Familie Mägli in Balsthal den Neubau eines Pferdestalls mit Boxen, um die gemeinsame Passion des Pferdesports zu teilen. Die Söhne Thomas, Beat und Stefan sind heute in unterschiedlichen Pensen in den Familienbetrieb integriert. Alle sind begeisterte Pferdesportler, ob als Springreiter oder auch als Fahrer.

Unser vielfältiges Angebot für Pferd und Reiter stellen wir dieses Wochenende in Mümliswil aus.



Ausstellungsdaten: Sa. 21.10 / So. 22.10.2017



Auf Ihren Besuch freut sich das Team-Mägli.