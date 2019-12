Jubiläumsjahr der TVWU geht zu Ende

Geschmückt mit vielen Highlights war 2019 wiederum ein aussergewöhnliches Jahr. Auftritte an Anlässen wie: 10 Jahre Getränkeservice Aellig AG, Schiffs-/ Oldtimertaufe bei Familie Käufeler, Müller Bräu AG, 125 Jahre Aarg. Gewerbeverband und Neuzuzüger- Abend. Auch die sich alljährlich wiederholenden Aufritte am Patrozinium, 1. August und Dorffest, waren Lichtpunkte zwischen den wöchentlichen Proben. Gedrängtes Programm herrschte im November. Die traditionellen Räbeliechtliumzüge und den Chlaus- Einzug durften die Akteure anführen. Der letzte grosse Auftritt in diesem Jahr, am Jahresschlusskonzert der Harmonie Wettingen Kloster, fand am 14. Dezember 2019 statt.

Ein absoluter Höhepunkt in diesem Jahr, war die Jubiläumsreise ins Stubaital, wo die TVWU-ler am Bataillonsschützenfest Neustift dabei sein und die Schweiz, insbesondere aber auch Wettingen vertreten durften.

Es ist Zeit für das, was war DANKE zu sagen, damit das, was werden wird, unter einem guten Stern beginnt.

Die Sterne standen im vergangenen Jahr für die TVWU sehr gut und dies auch durch die Unterstützung der Familienangehörigen, Gönner-/Passivmitglieder, Sponsoren und Freunde. Ohne dieses Wohlwollen könnte die TVWU nicht so viele Erfolge feiern. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an all unsere Unterstützer.

Auch in Zukunft ist die TVWU weiterhin auf Erfolgskurs. Die Tambouren haben die Einladung zur 62. Internationalen Soldatenwallfahrt von 14.-18. Mai 2020 nach Lourdes erhalten, wo sie die Schweizer Delegation mit dem Militärspiel begleiten werden.

Noch in ferner Zukunft und doch schon sehr aktuell, sind Auftritte im Schweizer Pavillon an der Weltausstellung in Dubai geplant.

Es ist nicht selbstverständlich, dass es uns so gut geht und darum teilen wir unser Glück. Wir unterstützen die „Stiftung Mut Perlen“. Bei jedem Anlass, bei dem die Tambouren aufspielen dürfen (Geburtstag, Jubiläum, Geschäftsanlass etc.), geht die Gage eines Tambours an diese Stiftung. Wir hoffen weiter auf ganz viele Auftritte, an denen wir die Gäste des Festes und danach die Kinder in unseren Spitälern erfreuen können.

Nun wünschen eine besinnliche Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachten, sowie Gesundheit und Wohlergehen fürs neue Jahr.

Herzlichst Ihre Tambourenvereinigung Wettingen und Umgebung

www.tvwu.ch