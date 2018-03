Kölliken: Jahreskonzert der Musikgesellschaft als kultureller Farbtupfer



«Das Auge hört mit», mussten sich die Verantwortlichen des MG Kölliken gesagt haben: Programmheft, Tischdekoration, Notenständer, Bühnendekoration, Hintergrund der Fotocollagen mit dem Jahresrückblick, alles zeigte dieselben Farbkleckser verbunden mit Notenschlüsseln und Noten. Damit brachte die MGK schon mal optisch Farbe ins Spiel. Bunt war dann auch das Konzertprogramm. «Jetzt folgt das Genre eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, ...», kündigte Moderator Raphael Dobmann den Walzer «Waldzauber» an, nachdem das Konzert mit dem Volksmusiktitel «All's was bruchsch uf der Welt» eröffnet wurde.

«Gopfried Schtuzz, so habe ich dieses Stück noch nie gehört», meinte ein begeisterter Besucher aus dem Kanton Wallis nach dem Ohrwurm «Kiosk» von Polo Hofer.



2 x 25 Jahre Musizieren - Lui Huber und Carolina Ammann werden Kantonale Ehrenveteranen des Aargauischen Musikverbands

«Lui, du bist viele Jahre zuvorderst neben mir mit dem Euphonium gesessen. Ich konnte viel von dir lernen», begann der abtretende Präsident, Matthias Zeltner, seine Laudatio, und fuhr fort «Seit deinem Wechsel auf den Es-Bass hören wir dich nun aus der hintersten Reihe. Dank dir haben wir jedes Jahr eine reichhaltige Tombola und die Geselligkeit ist dir auch wichtig, wenn du zu einem Geburtstagstfest auf dein Landgut einlädst oder wie kürzlich spontan zu einem Speckessen.»

«Carolina, du warst schon 1985, also vor 33 Jahren als Ehrendame am Kantonalen Musiktag in Kölliken Teil der MGK. Vor 25 Jahren wurdest du dann Aktivmiglied. Das Es-Horn war dir zu klein, es sollte gleich das grösste Instrument sein. Und so bist du in unserem Verein seither für die tiefen Töne verantwortlich», bemerkte Zeltner.

Stabübergabe an das Dreierpräsidium



Der abtretende Präsident übergab als seine letzte Amtshandlung, wie er es nannte, dem neu gewählten Präsidium mit Jacqueline Erismann, Johann Foltrauer und Carolina Ammann symbolisch einen riesigen Schlüssel zum Probelokal. «Die MGK hat eine 100-prozentige Frauenquote im Präsidium, und eine 80-prozentige Frauenquote im Vorstand. Die MGK ist der Wirtschaft und der Politik bei der Forderung nach mehr Frauen in Führungspositionen weit voraus.», scherzte Zeltner.



Fortsetzung fand das Konzert mit dem Hit «Patrizia» («Patricia Cha Cha»), mit dem der «King of the Mambo», Pérez Prado, 1958 auf dem ersten Platz der US-Charts landete. Er hätte bestimmt seine Freude gehabt an der Interpretation seiner Komposition durch die Kölliker Dorfmusik mit ihrem musikalischen «King», Ehrendirigent Hansjörg Ammann.



Drei Jungmusikanten mit viel Talent und Potential



Nach der Pause folgte der grosse Auftritt der Jungmusikanten. Annamaria Gamp und Noé Maibach bewiesen ihr musikalisches Können mit dem Cornet und der Trompete, begleitet von ihrem Musiklehrer Hansjörg Ammann am Elektropiano. Es hätte ein Sound Level Meter gebraucht für den Entscheid, ob dann schliesslich doch der elfjärige Newcomer Lars Oeschger den lautesten Applaus erhielt. Er spielte «Gibt Acht» und «Kalinka» und machte dabei den Eindruck, kein bisschen Lampenfieber zu haben, obwohl er erstmals vor 300 Zuschauern auftrat. Gamp und Maibach blieben gleich auf der Bühne und spielten den ganzen zweiten Teil im Korps der MGK.



Mit «It's my Life», mit dem die US-Rockband Bon Jovi in vielen Ländern Platin- und Gold-Auszeichnungen erhielt und in die Hitparade einiger Länder stürmte, begann der rockig-popige Konzertteil. Der Songtext enthält auch die Phrase «It's now or never». «Jetzt oder nie», sagten sich wohl vor allem die jungen Zuschauer, die «It's my Life» skandierten und damit ein Da Capo verlangten. Emotionen löste die MGK dann auch mit der Blasmusik-Version der Ballade «Can't Help Falling in Love» von King Elvis, «SOS» und «Lay All Your Love On Me» von ABBA aus.



«See You Later in der Kaffeestube», scherzte Dobmann, «vorerst geniessen Sie aber 'See You Later, Alligator'». Die MGK wurde nach diesem Stück mit heftigem Applaus zu einem einem «Da Capo» aufgefordert und und spielte dann noch «Easy Gloryland» und den Kölliker Marsch als Zugaben.