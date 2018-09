Jungbürgerfeier 2018

Am Freitag, 14.09.2018, fand zum fünften Mal die Jungbürgerfeier der Gemeinde Buchegg statt.

Auch in diesem Jahr durfte die Kultur- und Sportkommission, zusammen mit der Gemeindepräsidentin Verena Meyer-Burkhard und Vizegemeindepräsident Thomas Stutz, wiederum mehr als 50 % der Jugendlichen mit Jahrgang 2000 zum Anlass begrüssen. Wir trafen uns im Restaurant Kreuz in Aetingen zu einem feinen Nachtessen mit Überraschung. Der Zauberer „Alexis", Alex Bähler, verzauberte uns die Zeit zwischen Hauptgang und Dessert mit seinen Kunststücken, regte zum Nachdenken, Mitdenken und Zaubern an.

Am Schluss des Abends vereidigte die Gemeindepräsidentin die anwesenden Jungbürger in globo und überreichte ihnen ein kleines Präsent der Gemeinde. Einmal mehr dürfen wir auf einen gelungenen Anlass zurückblicken.

Anna Bendel