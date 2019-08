Am 31. August 2019 fand die traditionelle egliswiler Jungbürgerfeier statt. Der Gemeindeammann Rolf Jäggi durfte im Namen des Gemeinderates rund ein Dutzend Jungbürgerinnen und Jungbürger begrüssen und herzlich willkommen heissen. Nach einer kurzen Vorstellungrunde ging es traditionsgemäss auf die Kart-Bahn nach Wohlen bzw. Waltenschwil. Das Rennfieber war so richtig zum spüren. Schlussendlich war der Gemeindeamman an seiner letzten Jungbürgerfeier nicht der Schnellste, doch im ersten Rennen schaffte er es immerhin auf Platz drei. Nach den beiden Rennen ging es zurück nach Egliswil ins Restaurant Bürgi bzw. ins „Kathis Schmankerl“ zum gemütlichen und feinen Essen. Im Anschluss wurde viel diskutiert und auch politisiert. Es war wieder ein wunderschöner Anlass, welcher alle genossen haben.