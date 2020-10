Jungbürgerfeier für einen neuen Lebensabschnitt

Zehn neue Jungbürgerinnen und Jungbürger wurden mit einer wunderschönen Feier in einen neuen Lebensabschnitt geleitet. Schönenwerd begrüßt seinen volljährigen Nachwuchs und bedank sich mit einer tollen Aktion. Auch dieses Jahr stand als Motto der Veranstaltung der Spass, die Gemeinschaft und natürlich die Vereidigung im Vordergrund.



Zehn jungen Damen und Herren begaben sich für die besondere Feierlichkeit nach Aarau. Zuerst durften sich die Jungbürgerinnen- und Bürger in der dortigen Lasertag-Arena ordentlich austoben. Aufgeteilt in zwei Gruppen zu je fünf Teammitgliedern wurden hier ordentlich dem gegnerischen Team eingeheizt. Die jungen Leute durften sich vorher für eine Aktivität entscheiden und Lasertag war der klare Favorit. In zwei Durchgängen konnten die Damen und Herren ihre Geschicklichkeit beweisen. Dieses Teamabenteuer war ein erster gemeinsamer Auftritt, der alle Teilnehmer begeisterte. Die Schönenwerder Jüngbürger waren mehr als glücklich und der Heimweg war unterhaltsam. Denn Sieger dürfen auch schon mal austeilen. Zum Glück war natürlich alles nur ein großer Spaß.



Daheim in Schönenwerd ging es direkt in das bekannte und beliebte Restaurant Fat`n`happy. Dort wurde die Gruppe bereits freudig erwartet. Der Präsident der Gemeinde, der natürlich nicht fehlen durfte und einige weitere Personen aus dem Gemeinderat bildeten das Empfangskomitee. Die Feierlichkeiten begannen mit vielleicht der wichtigsten Pflichtaufgabe nach dem aufregenden Stunden in Aarau. Die gemeinsame Stärkung stand auf dem Programm. Essen und Trinken frei nach Karte.



Der anschließende offizielle Teil war der Höhepunkt eines unvergessenen Tages. Der Gemeindepräsident Peter Hodel ergriff das Wort und läutete nun den neuen Lebensabschnitt ein. Die Mündigkeit, mit all ihren Pflichten und Rechten sei nun endlich an der Reihe. Natürlich wies der Gemeindepräsident nochmals auf die Verpflichtungen gegenüber der Heimatgemeinde hin. Die kleine Gemeinde Schönenwerd freut sich über jedes aktive Mitglied. Und wenn der Nachwuchs Aufgaben übernimmt, dann steht der Zukunft der Gemeinde doch nichts mehr im Weg.



Den fast schon krönenden Abschluss einer wieder mal gelungenen Jungbürgerfeier bildete die Übergabe der sogenannten Mündigkeitsbriefe. Der offizielle und schriftliche Eintritt in die Volljährigkeit. Das gemütliche Zusammensein dauerte noch an, die Teller und Gläser wurden des Öfteren gefüllt und die ersten Diskussionsrunden über die Zukunft der Gemeinde nahmen bereits ihren Lauf. Was für ein toller Tag für die diesjährigen Jungbürger von Schönenwerd.