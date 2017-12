Das Wetter am vergangenen Samstag lud nicht wirklich ein um draussen zu verweilen, denn Kälte und Wind hatten scheinbar eine Verabredung. Trotzdem machten sich viele junge Familien auf den Weg nach Rütenen.

Der Weg mit dem Thema Licht führte uns in die verschneite Verenachlucht. In Etappen hörten wir vom Hirten Simon mit seinen vier Lichtern. Simon suchte ein Schaf, auf der Suche verteilte er immer wieder Lichter an Bedürftige. Schlussendlich fand er sein Schaf in einem Stall bei einem neugeborenen Kind.

Nach der Geschichte formten die Kinder eine Kerze und entzündeten diese am Wegrand. Ganz nach dem Motto: „ Nicht nur Licht besitzen, sondern auch Licht schenken“. Bei Punch und Züpfe erwärmten sich alle und die Kinder vergnügten sich im Schnee.

Leuchtenden Kinderaugen und gut gestimmte Eltern war das Dankeschön dieser Etappe.

Das Team „Junge Familien auf dem Weg“