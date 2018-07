Das Wetter spielte ungemein mit. Strahlend blauer Himmel, tolle Temperaturen und ein Wettkampf – es gibt nichts Besseres. In Aarau luden die Pontoniere am letzten Samstag ein, und zwar zum Adler-Cup. 18 Boote unserer Sektion, welche sich auf verschiedene Kategorien erstreckten, waren vor Ort und in den Wettkampf verwickelt.

Super Saisonstart für alle Altersklassen und Geschlechter. Die Kategorien C (Teilnehmer im Alter von 20 bis 42 Jahren), D (Teilnehmer im Alter ab 43 Jahren) und F (weibliche Teilnehmer) wurden mit insgesamt 11 Fahrerpaaren bestückt. Leider erreichten lediglich deren vier die sehr begehrte Kranzauszeichnung. Da normalerweise knapp die Hälfte, also 50% die Kranzauszeichnung erreichen, ist dieser Schnitt unterdurchschnittlich, also sehr ungewöhnlich. Daher heisst es nun: Trainieren. Die Fahrten müssen definitiv analysiert werden, besprochen werden und die Fehler vor dem nächsten, bald anstehenden Wettkampf, entfernt werden, damit so ein Debakel nicht noch einmal vorkommt.

Ein Grund für das schlechte Ergebnis sind aber schlechte Zeiten und Flüchtigkeitsfehler, welche in Zukunft abtrainiert werden. Daher ist das nächste Wettfahren sowie die Reaktion darauf hoch interessant und spannend. Jedoch darf der Wettkampf nun nicht schlecht geredet werden denn es erreichten zwei der vier Fahrerpaare einen Platz unter den 10 besten Fahrerpaaren (Top 10). Das dritte Boot erreicht noch Platz 26 im Kranzrang, was auch noch eine sehr gute Leistung ist. Thomas Schibler und Stefan Knecht waren Doppelstarter in der Kategorie C und erreichten die Kranzauszeichnung. Dem Frauen Fahrerpaar gelang leider auch keine gute Fahrt, also gab es auch hier keinen Kranzrang; sehr ärgerlich.



Zwei Siegerpaaren und diverse Kranzränge bei den Jungpontonieren waren es auch dieses Mal. 7 Boote starteten für die Jungpontoniere-Kategorie. In der Kategorie II (Teilnehmer im Alter von bis 15 bis 17 Jahren) starteten unter Anderem Joshua Huber und Leon Vögeli, in der Kategorie III (Teilnehmer im Alter von 18 bis 20 Jahren) Jérôme Huber und Remo Mösli, welche allesamt die goldene Medaille holten – Buchmacher von sportwettenbonus.de hatten diesen Ausgang allerdings auch favorisiert. Eine tadellose Fahrt war natürlich hingelegt worden und so konnte die Medaille stolz angenommen worden. Wir sagen herzlichen Glückwunsch!

Das Fahrerpaar Cyrill Oberbicher und Gian Huber aus der Kategorie II erreichte eine wirklich hervorragende Platzierung unter den besten 10 – Platz 5 war es schlussendlich. Jamie Meyer und Laurin Bühlmann aus der Kategorie I konnten leider keine Kranzauszeichnung erreichen. Die Doppelstarter Lars Huber und Chris Eckert hingegen erreichten die Auszeichnung. Demnach ist zu sehen, dass die Jungpontoniere für die kommende Saison bereit sind. Nun steht direkt das Sektionswettfahren in Mellingen am 03. Juni 2018 an. Das Einzelwettfahren am 10. Juni in Aarwangen und das Turnier in Bremgarten vom 28.06. – 01.07. folgen. Beim Saisonschluss am 02. September in Baden wird es für die Jungpontoniere noch einmal ernst denn dort entscheidet sich die auszutragende Schweizermeisterschaft.



Nach getaner Arbeit steht nun das traditionelle Fischessen an, und zwar zum 39. Mal. Dies geschieht in Schwaderloch am Rheinufer bei den Gastgebern. Diese freuen sich bereits auf die Besucher. Neben den traditionellen Speisen werden nun auch hausgemachte Kuchen in der Kaffeestube serviert. Die eben angepasste „Fischessenarena“ ist hier die richtige Anlaufstelle.