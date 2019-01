Vom 4. Januar bis zum 6. Januar führte der HSV Halten bereits zum dritten Mal das Junioren Neujahrsturnier in der Zweienhalle in Deitingen durch. Dieses Jahr nahmen wiederum sehr viele Juniorenmannschaften, von den C bis zu den F, die Möglichkeit war, an diesem wunderbaren Turnier teilzunehmen. Auch dieses Jahr durften wir wieder auf die grosszügige Unterstützung der vielen Sponsoren zählen. Nur durch dieses grosszügige Engagement war es auch dieses Jahr wieder möglich, jedem teilnehmenden Kind einen Pokal zu überreichen, was zu leuchtenden Augen führte.

Ohne die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer, teils waren dies Eltern der HSV Junioren, teils waren dies Vereinsmitglieder aller Aktivmannschaften, wäre es nicht möglich ein Turnier dieser Grösse durchzuführen. Aber auch die wertvolle Arbeit der Trainer der teilnehmenden Mannschaften ist hervorzuheben, denn ohne Sie würde es keinen Fussballbetrieb geben und die Trainer arbeiten das ganze Jahr hindurch mit grosser Freude mit den Junioren.

Bei der Ranglistenverkündigung war es herrlich, die freudigen und glänzenden Kinderaugen zu sehen, als sie die Pokale überreicht bekamen. Dies war für alle Helferinnen und Helfer der

Stellvertretend für alle Mannschaften hier ein Bild der Junioren des FC Luterbach mit ihren zwei Trainern.

Wir, die Verantwortlichen des OK’s freuen uns schon jetzt auf nächstes Jahr, denn, gemäss dem Hauptverantwortlichen des Turniers, Gianni Martinotti hat die Planung für das Turnier 2020 schon begonnen.