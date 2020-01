Junioren Fussball Neujahrsturnier HSV Halten

Vom 3. - 5. Januar führte der HSV Halten wie schon fast gewohnt das Junioren Neujahrsturnier in der Zweienhalle in Deitingen durch. Auch im 2020 wurde das Turnier von sehr vielen Junioren Mannschaften der Kategorien F-C besucht.

Es ist uns vom OK ein grosses Anliegen einmal unsere Gedanken kund zu tun was einen Verein auszeichnet.

Ein Verein lebt von den Mitgliedern, Trainern, Helfern und Eltern. Was an unserem Hallenturnier immer wieder Spass macht, ist, dass sich vom Präsidenten bis hin zu den Eltern alle in irgendeiner Form beteiligen. Da sind die Spieler unserer Seniorenmannschaft, die am Freitagnachmittag alles für den späteren Turnierstart vorbereiten, die Mitglieder der Juniorenabteilung, die während dem Turnier dafür sorgen, dass alles in geordneten Bahnen verläuft und die Eltern die freiwillig in der Küche für das leibliche Wohl der jungen Spieler sowie der zahlreichen Zuschauer sorgen. Am Sonntag kommen dann die Spieler der ersten und zweiten Mannschaft (inklusive unseres Präsidenten) und stellen die Ordnung der ganzen Halle wieder her, damit wir diese in der Mitte des Sonntagnachmittags wieder in tadellosem Zustand übergeben können.

Alle Helfer opfern währen dieser dreier Tage einen Teil ihrer Freizeit, damit unsere jungen Spieler/innen ihr Hobby mit grossem Spass ausüben können.

Das alles macht einen Verein aus und nur so können die vielen verschiedenen Vereine in der ganzen Schweiz funktionieren.

Doch trotz all dieser Helfer benötigt ein solcher Anlass auch immer die Unterstützung durch Sponsoren und Gönner. All unseren Sponsoren und Gönnern bedanken wir uns sehr herzlich für die Unterstützung und hoffen auch im 2021 wieder auf Sie zählen zu dürfen.

Stellvertretend für alle Mannschaften hier zwei Bilder der erfolgreichen Junioren F des FC Subingen und des HSV Halten

Auch im Jahr 2021 wird das Turnier durchgeführt werden, die Planung hat schon wieder begonnen..