Der HSV Halten führte zum zweiten Mal das Junioren Neujahrsturnier vom Freitag 05.01.2018 – 07.01.2018 in der Zweienhalle in Deitingen durch. Dieses Jahr nahmen insgesamt 52 Mannschaften von den Junioren F bis Junioren C an diesem Anlass teil. Durch die grosszügige Unterstützung der vielen Sponsoren, war es auch dieses Jahr möglich, jedem teilnehmenden Kind einen Pokal zu überreichen, was zu leuchtenden Augen führte.

Ohne die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer, teils waren dies Eltern der HSV Junioren, teils waren dies Vereinsmitglieder aller Aktivmannschaften, wäre es nicht möglich ein Turnier dieser Grösse durchzuführen.

Bei der Ranglistenverkündigung war es herrlich, die freudigen und glänzenden Kinderaugen zu sehen, als sie die Pokale überreicht bekamen. Dies war für alle Helferinnen und Helfer der Lohn für ihre immense Arbeit.

Gemäss dem Hauptverantwortlichen des Turniers, Gianni Martinotti, ist bereits die Planung für das Neujahrsturnier 2019 im Gange, im Sinne, nach dem Turnier ist vor dem Turnier.