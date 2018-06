Für Mittwoch, 20. Juni war eine Wanderung auf historischen Pfaden angesagt. Kurz vor acht Uhr traf sich die Wanderschar auf dem Bahnhof Killwangen und fuhr mit Umsteigen in Altstetten und Zug nach Unterägeri zum Ausgangspunkt der Wanderung. Und nun marschierte man zuerst durch Unterägeri, dann über Wiesen und im Wald dem See entlang Richtung Morgarten. Nach gut einer Stunde Wandern stieg man, zur Überraschung aller Teilnehmer, zum See hinunter zum Ferienhaus von Brigitte Meier, ehemalige Kindergärtnerin in Spreitenbach. Hier konnte man einen tollen Ausblick auf den See und gekühlte Getränke geniessen. Nach einer angeregten Gesprächsrunde verabschiedete man sich und marschierte weiter zum Restaurant Morgarten wo das Mittagessen bestellt war. Etwas später wies Ruedi Kalt von der Wanderleitung, auf die gegenüberliegende Anhöhe oberhalb von Morgarten und erklärte, dass dort die Schlacht stattgefunden habe. Hier hätten angeblich die tapferen Eidgenossen die Truppen von Leopold II mit Steinen und Baumstämmen beworfen und in den See gedrängt. Beim Restaurant Morgarten angekommen besuchte eine Gruppe das Denkmal und die andere Gruppe liess sich in der Gartenwirtschaft einen Apéro servieren. Anschliessend begab man sich in den Saal des Restaurants wo das Mittagessen serviert wurde. Nach Fischknusperli mit Salatteller folgte noch Kaffee und Dessert bevor man zur Nachmittagswanderung startete. Als erstes stand ein Besuch im Morgarten-Infozentrum auf dem Programm. Die angekündigte Multivisionsschau schien allerdings nicht so interessant zu sein, nach kurzer Zeit fand man die Wanderschar wieder draussen im Freien. Also marschierte man, früher als vorgesehen zum Bahnhof Sattel. Der in der Garten-wirtschaft in der Nähe des Bahnhofs bestellte Coupe konnte allerdings nicht mehr vor Ort gegessen werden. Die Reiseleitung hatte kurzfristig beschlossen, mit einem früheren Zug die Heimreise anzutreten und so blieb den Coupe-Essern nichts anderes übrig, als diesen mit in den Zug zu nehmen. Da an diesem Tag 45000 Kinder auf Schulreise waren, fuhr man auf Umwegen über Biberbrugg, Wädenswil, Zürich zurück nach Spreitenbach.

Wandergruppe Spreitenbach