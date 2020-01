Kaninchen-Essen mit Theaterabend im Saalbau Bad in Derendingen

Ein gemütlicher Samstagabend unter dem Motto «Kaninchen-Essen mit Theaterabend» wurde vom Kleintierzüchterverein Derendingen angekündigt. Am 4.Januar 2020 lud der KTZVD die Bevölkerung zu unserem traditionellen Anlass ein. Am Samstagmorgen wurden die Kochlöffel durch unser Koch Team tüchtig gerührt. Unter der Leitung Ruth Kurt, wurde das Kaninchen-Essen in der Militärküche zubereitet. Ab 16:00 Uhr kamen unsere Gäste in den Genuss von feinen Torten oder Kuchen mit Kaffee und Tee. Bald füllte sich der Saal und die Gäste nahmen Ihre Plätze ein und freuten sich auf das feine Kaninchenragout. Das Serviceteam unter der Führung Brigitte Lüscher, bedienten unsere Gäste mit Getränken und feinem Essen. Ab 17:30 wurde das Kaninchenragout mit Polenta oder Kartoffelstock mit Gemüse serviert. Alle Helfer legten sich mächtig ins Zeug damit sich die Gäste bei uns wohl fühlten. Eine Tombola mit vielen schönen Preisen zusammengestellt von Desiree Ramseier warteten auf die glücklichen Gewinner. Punkt 20:00 Uhr öffnete sich der Vorhang und das Theater «Alpeluft und Muusgift» konnte beginnen. In der Pause wurde wieder eifrig serviert und Tombolalose verkauft. Gleich gings weiter mit dem zweiten Akt und alle waren gespannt wie das Stück aus ging. Nach dem Schluss der Aufführung bedankten sich die Gäste mit einem grossen Applaus an die Theatergruppe. Bernd Kupferschmid überreichte allen Akteuren ein Präsent. Der Abend war noch lange nicht zu Ende, ein Besuch bei der Fünfliber Bar unter der Leitung Tobias Kupferschmid war noch angesagt. Zu später Stunde war dann auch dieser Anlass zu Ende und das Bett war greifbar nahe. Herzlichen Dank an alle Gäste für den Besuch und Unterstützung des KTZVD. Weitere Bilder finden Sie auf unserer Webseite unter www.ktzvd.ch/galerie. Wir würden uns freuen, Sie beim nächsten Anlass zum Suppentag beim schönen Entenweiher in Derendingen neu am 21. Juni 2020 begrüssen zu dürfen.

Text und Foto Paul Lüscher Derendingen