Am 2. und 3. Dezember 2017 fand das alljährliche Landestraining des SKR (Swiss Karatedo Renmei) in Lenzburg statt. Organisiert wurde dieser beliebte Event vom Karate-Kai Lenzburg. Karatekas der Stilrichtung Shotokan aus der ganzen Schweiz und Liechtenstein trafen sich in der Sporthalle Angelrain für diverse Trainingseinheiten. Unter der Obhut von Shihan Sugimura (8. Dan) unterrichteten verschiedene Trainer in der gut gefüllten Dreifachturnhalle. Die Schüler übten Grundschule (Kihon), das Partner- und Kampftraining (Kumite) und einige Katas (Kampf gegen imaginäre Gegner). Ergänzt wurde das Training durch lehrreiche Erläuterungen der Senseis zu den einzelnen Bereichen.

Neben dem monatlichen Zentraltraining, welches jeweils ebenfalls in Lenzburg stattfindet, ist das jährliche Landestraining eine gute Möglichkeit für alle Teilnehmer, um vom Training ausserhalb des eigenen Dojos zu profitieren. Dazu kommt, dass man an diesen Tagen gleich eine ganze Reihe grosser Senseis in einer Turnhalle antreffen und von ihnen lernen kann. Dementsprechend ist der Ansturm der Karatekas jeweils gross. Und so war auch der diesjährige Event ein voller Erfolg!

An beiden Tagen konnte man Prüfungen zum nächsten Kyu-Grad absolvieren. Vom Karate-Kai Lenzburg bestanden Pavidiran Ramanthan (zum 5. Kyu) und Carmen Boza (zum 2. Kyu) mit Bravour. Herzliche Gratulation!

Wer sich für Karate interessiert, kann jederzeit an einer unverbindlichen kostenlosen Probelektion in Lenzburg teilnehmen. Die nächsten Einführungskurse starten ab 20. Februar 2018. Mehr Informationen sind auf www.karatelenzburg.ch zu finden.