Es ist zu einer schönen Tradition geworden, das „Lichter holen“ am späteren Nachmittag des 24. Dezembers in der ref. Kirche. Das Kerzenlicht wird aus Bethlehem per Flugzeug und auf dem Landweg nach Kriegstetten gebracht. An der Lichterfeier bringen Kinder und ihre Eltern eine Laterne mit und können so das Licht nach Hause nehmen, um die Christbaumkerzen anzuzünden. Der weihnächtliche Gottesdienst wurde sehr ansprechend gestaltet. Kinderlieder, eine Geschichte und viel Kerzenlicht sorgten für eine feierliche Einstimmung auf das bevorstehende Weihnachtsfest.

Später, um 23 Uhr, fanden sich erneut viele Personen zur Christnachtfeier in der Kirche ein. Mit einer Kerze in der Hand, den Blick auf den festlich geschmückten Weihnachtsbaum und den freudvoll gesungenen Liedern des ad-hoc Chors lauschend, liessen sich die Besucher vom Wunder dieser Nacht verzaubern. „Vom Licht in der Dunkelheit“, so die Worte von Pfarrer Reto Bichsel. Das Licht, das auch in der dunkelsten Nacht nicht erlösche und aus dem jeder Einzelne Kraft schöpfen könne, um sich der Dunkelheit entgegenzustellen.

Das gemeinsame Singen von „Stille Nacht“ und „Oh du fröhliche“ rundete die stimmungsvolle Feier ab und liess die Besucher mit einem Licht im Herzen nach Hause gehen.

Gemeinde: Kriegstetten