Im Jahr 2014 wurde eine Studie Verkehrsführung Aegerten in Auftrag gegeben. Der Gemeindepräsident, der Gemeinderat, je drei Vertreter der betroffenen Strassen und die Kiesbetreiber Vigier waren dabei. Die Vigier betonte kräftig, dass die beste Variante umgesetzt werden sollte. Die Kosten für die Umsetzung, voraussichtlich ca. eine Million, werde von der Vigier übernommen. Die Varianten "Wolfwilerstrasse" schlossen am schlechtesten ab. Diese Studie war die Dritte und jedes Mal war das Ergebnis das Gleiche. An der letzten Gemeindeversammlung wurde bekannt gegeben, dass eine neue Studie in Auftrag geben wird. Auf die Frage welche Personen in dieser Arbeitsgruppe seien, hat der Gemeinderat den Anwesenden die Antwort verweigert. Ehrlichkeit = Offenheit. Wie sich später herausstellte waren in der Arbeitsgruppe nur Befürworter der Zirkularvariante. Fazit: Mit den "richtigen Leuten" kann man jede Studie so zurecht biegen wie man sie will. Es wird interessant sein zu verfolgen, wer vom Gemeinderat die Verantwortung übernimmt, wenn auf dieser unbedenklichen Routenwahl der erste schwere Unfall passiert. ctbn