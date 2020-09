KiK-Tag vom Samstag, 29.8.2020 in Lostorf

Um 10 Uhr trafen die KIK-Kinder in der reformierten Kirche in Lostorf ein. Nach einer zügigen Begrüssung und ein paar Informationen wurde die Geschichte von Noah und dem Bau der Arche erzählt. Zwischendurch bastelten die Kinder für das Bodenbild, passend zum Thema, das am Abend den Eltern, in Form eines Legebildes, gezeigt wurde. Zum Zmittag wurden wir verwöhnt mit Pasta und Tomatensauce mit Salat. Am Nachmittag durften sich die Kinder aus Moosgummi einen schönen Regenbogen basteln. Beim Eingang wurde mit Fingerfarben ein schönes Archebild gemalt. Für den Schaukasten konnte jedes Kind ein Puzzleteil bemalen. Als alle Teile zusammengefügt wurden, entstand die wunderschön farbige Arche. Auch ein feines Zvieri durfte nicht fehlen. Zwischendurch blieb immer wieder Zeit, um zu spielen oder sich draussen auszutoben. Am Abend kamen dann die Eltern der Kinder aufs Znacht und nach einem feinen Apéro mit selbst gemachter Früchtebowle, assen alle zusammen. Die Eltern brachten Salate und Desserts für das Buffet mit. Da war der Abend noch keines Falls am Ende. Drei Kinder erzählten die Geschichte von Noah und seiner Familie, wie sie die Arche bauten, dem Einzug der Tiere und von der Sintflut. Die Kinder legten passend zur Geschichte das Bodenbild als optischen Beitrag. Am Schluss erschien der Regenbogen als Zeichen der Versöhnung. Die Kinder spielten und die Eltern konnten den Austausch und das Beisammensein geniessen. Wir freuen uns, auch dieses Jahr einen so kreativen und geselligen KIK-Tag durchgeführt zu haben und freuen uns bereits auf den KIK-Freunde-Tag am 19. September um 9.30 Uhr in der ref. Kirche Lostorf. Es sind alle Kinder ab dem Kindergarten herzlich willkommen zum Reinschauen! (Bitte kurze Anmeldung bei Sandra Graber Tel. 062 298 11 10 oder 079 539 08 50)