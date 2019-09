Am Samstag trafen sich 27 Kinder aus Wiler und Zielebach zu einem kreativen Betonkurs beim Vogelschutz Waldhaus im Wilerwald. Dieser Kurs wurde vom Vogel- und Naturschutzverein Wiler Jugendgruppe «Wendehals» in Zusammenarbeit mit Loes Burri, Atelier für kreatives Gestalten, Kriegstetten organisiert.

Armin und Katrin Meier begrüssten die neugierigen Teilnehmer und erzählten über die heimische Vogelwelt, das spannende Verhalten der Vögel in der Natur und natürlich auch über den «Spass» der Vögel an einer Vogeltränke. Die Vögel trinken nicht nur an der Vogeltränke, sie baden auch sehr gerne darin. Das ist Grund genug, dass die Kinder eine eigene Vogeltränke aus massivem Beton machen.

Unter fachkundiger Anleitung von Loes Burri, Atelier für kreatives Gestalten, konnten die Kinder erfahren, wie man mit Beton umgeht, wie man Beton verarbeitet und wie man mit viel Kreativität eine wunderschöne Vogeltränke selber macht. Mit Schürzen und Handschuhen ausgestattet machten sich die Kinder an die Arbeit. Beton anmischen, rühren zur richtigen Konsistenz und dann das Formen der Vogeltränke, machte den jungen Jugendlichen sichtlich viel Spass.

Der Höhepunkt war dann natürlich das Verzieren der Betonvogeltränke mit selber gesammelten Muscheln, Steinen und anderen schönen Gegenständen. Der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt und die Kinder konnten sich kreativ so richtig ausleben. Das Ergebnis waren 27 wunderschöne Betonvogeltränken, welche nun darauf warten, dass sie im Garten rege von den Vögeln benutzt werden. Als Abschluss lernten die Kinder dann noch das Betongiessen. Für einmal Dazu durften die Kinder ihre eigene Lieblingssandform gebrauchen um eine massive Betonform zu giessen.

Nach diesen Betonarbeiten durfte natürlich auch das verdiente Znüni und das Spielen und Herumtummeln im Wald nicht fehlen. Mit vielen neuen Eindrücken aus der Natur und zwei selbergemachten Betonkunstwerken gingen die Kinder glücklich nach Hause.

Auch den Kursverantwortlichen ist die Freude über den gelungenen Kurs anzusehen. Den Dank ernteten sie mit den glücklichen, strahlenden Augen der Kinder über den wunderschönen Tag mitten in der Natur.

Die Jugendgruppe «Wendehals» vom Vogel- und Naturschutzverein Wiler wurde 2007 gegründet und war gleich von Beginn weg ein voller Erfolg. Heute gehören rund 40 Kinder aus Wiler und Zielebach dazu. Der Jugendgruppe «Wendehals» ist es ein besonderes Anliegen, auch Kinder und Jugendliche für den Vogel- und Naturschutz zu sensibilisieren. Seit über 10 Jahren organisieren sie jedes Jahr ein interessantes (Kursprogramm) Jahresprogramm mit jeweils 4 verschiedenen Anlässen. Das (Kursprogramm) Jahresprogramm und weitere Informationen können Sie auf der Webseite www.vogelschutz-wiler.ch entnehmen.

Loes Burri vom Atelier für kreatives Gestalten bietet ebenfalls laufend Kreativkurse für Kinder an. Hier können sich die Kinder bei Ton- Mosaik- Mal- oder Beton Kursen kreativ entfalten.

Natur und Kreativität - der perfekte Ausgleich für einen Kinderalltag.