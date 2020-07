Kinder fotografieren wie die Grossen am Workshop des International Photo Festival Olten

Nach den beiden ausverkauften Workshops mit Marco Grob, veranstaltete der Campus des International Photo Festival Olten in der zweiten Ferienwoche an je zwei Tagen für 12 Kinder einen Fototag. Am kostenlosen Workshop lernten die Nachwuchs-Fotografen und -Fotografinnen den Umgang mit den von Nikon zur Verfügung gestellten Kameras. Im wunderschönen Schauraum an der Ringstrasse 26 in Olten wurden die kleinen Gäste von Monika Peier empfangen und auch verköstigt. Die vier Fotografen Paul Merki, Marco Grob, Claude Hurni und Remo Buess führten die Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren an vier verschiedenen Foto-Sets durch den Tag. 24 Fotografien wurden am Ende des Tages ausgedruckt und in der Kirchgasse anlässlich einer kleinen Vernissage voller Stolz präsentiert.

Text: Remo Buess; Bilder: zur Verfügung gestellt