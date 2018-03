Im April 1986 hat eine kleine Gruppe junger Mütter begonnen, in Nussbaumen eine Kinderkleiderbörse durchzuführen. Sie fand und findet immer noch im Frühling und im Herbst statt. An der ersten Börse waren es 19 Kundinnen, welche gesamthaft 421 Artikel abgegeben haben. Verkauft wurden 124 Artikel, womit ein Umsatz von Fr. 589.00 erzielt wurde. Der Gewinn dabei war Fr. 58.90. Heute - gut 30 Jahre später - existiert diese Börse noch immer. Sie wurde umgetauft in Kinderartikelbörse und hat ein Team von 60 Helferinnen. Gut 130 Kundinnen bringen um die 5'000 Artikel und ca. 300 Käuferinnen und Käufer machen sich auf zur Schnäppchenjagd. Jeweils knapp die Hälfte der gebrachten Artikel wird verkauft und so wurde der Umsatz von anno dazumal um einiges vervielfacht. Von diesem Umsatz werden 20% zurückbehalten, was nach Abzug aller Unkosten einen schönen Betrag ergibt. Das Börsenteam behält diesen Betrag nicht für sich, sondern spendet gelegentlich an gemeinnützige Organisationen. So wurde vor drei Jahren ein Grossteil der Kosten für die Wasserpumpe auf dem Gemeinde-Spielplatz Rumpelpflotsch übernommen. Auch der Verein Pro Kallmet sowie div. kleinere Vereine, welche sich um Anliegen von Kindern kümmern, wurden schon berücksichtigt. Nun hat das Börsenteam wiederum einen grösseren Batzen verteilt. Berücksichtigt wurden diesmal die Gemeindebibliothek, die Ludothek, die Theodora-Stiftung und das Projekt EmmasHoffnung.

Wir freuen uns, das Projekt "Kinderartikelbörse" auch in Zukunft weiterzuführen und wiederum gemeinnützige Institutionen mit unseren Spenden zu berücksichtigen.

Ursi Spinnler