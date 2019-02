Trotz allerschönstem Frühlingswetter, hat sich am Samstagnachmittag 16.02.2019 eine riesige Schlange fasnachtsverrückter Kinder und Eltern vor der Jurahalle gebildet. DJ Popeye, die vielen Konfettis und Ballons in der wunderschön dekorierten Halle haben v.a. die Kinder sofort in die perfekte Fasnachtsstimmung gebracht. Die Überraschungsgäste Biene Maja und Globi haben mit den Kindern getanzt, die Schlossgeischtschänzer Guggenmusik aus Lenzburg hat die Halle fast zum Beben gebracht und die Konfettischlacht ist nie ist Stocken geraten. Das war von A-Z eine supergelungene Fasnachtsparty, wie schon letztes Jahr. Alle die wollten konnten sich für die Kostümprämierung eintragen lassen. Das Fasnachtskomitee hat die kreativsten und einzigartigsten Kostüme welche dem Motto FAVERUS OZEAN-ABENTEUER an nächsten waren prämiert. Bei den Mädchen war dies die Krake Juliane, bei den Jungs der Pinguin Mirko und bei der Gruppe die süssen Regenbogenfischchen Hanna, Maja, Pola und Lena. Das Fasnachtskomitee, welche die Fasnacht im Namen des Familienvereins Rupperswil organisiert hat, möchte allen Sponsoren, Helfern und fasnachtsverrückten Teilnehmern von Herzen für die einzigartige Kinderfasnacht danken und freut sich schon auf die nächste Ausgabe der FAVERU-Kinderfasnacht in Rupperswil.

Der Familienverein Rupperswil organisiert verschiedene Anlässe im Dorf. Neben der regelmässig stattfindenden Krabbelgruppe und dem FAVERUS Café, findet u.a. auch 2x im Jahr eine Spielzeug- und Kinderkleiderbörse statt und 1x im Jahr einen Elternevent. Dieses Jahr wird uns am Samstag, 7. September 2019 Pony M. mit ihrer neuen Lesung Tour d’Amour im Aarehaus besuchen. Alle Informationen, Neumitgliedschaften und Tickets für Pony M findet man auf www.faveru.ch.