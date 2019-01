Früh am Donnerstagmorgen war auf dem Schulhausplatz in Oberrüti ein reges Treiben. Ein roter Bus stand bereit. Die Sängerinnen und Sänger des Kirchenchors und ihre Fans stiegen ein und fuhren punkt 07.15 Uhr ab Richtung Deutschland. Die Organisatoren und Reiseleiter Eleonore und Ruedi Gisler begrüssten die 30 Teilnehmer während der Fahrt durch das morgendliche Freiamt Richtung Basel. In Basel wechselten wir auf die französische Seite und bestaunten die riesigen Maisfelder. Der erste Kaffeehalt in der Nähe von Colmar in einer Autobahnraststätte war angesagt und die Reiseleitung verteilte 5-Euro Scheine, damit auch jeder seinen Kaffee geniessen konnte. Die gute Kaffeeverkäuferin war aber total überfordert mit so vielen Schweizer und deren Wünsche, doch schlussendlich klappte es mit den gewünschten Getränke.

Nach diesem Halt fuhren wir nach Bad Dürkheim und assen im grössten Weinfass der Welt zu Mittag. Genau der richtige Ort als Einstimmung auf die kommenden Tage. Der Wein sollte unser Begleiter bleiben.

Gut genährt gings Richtung Mainz. Im gemütlichen Hotel B&B Hotel Mainz bezogen wir unsere Zimmer und machten uns bereit für eine Weingutbesichtigung. Zwei Traktoren mit Planwagen holten uns beim Hotel ab und fuhren mit uns zum Weingut, wo eine Führung durch den Weinkeller und eine währschafte Mahlzeit mit hauseigenen Weinen auf uns wartete. Im wunderschönen Kellergewölbe des Weingutes gab der Chor ein Ständchen und erfreuten damit die mitgereisten Fans und die Familie des Weingutes. Nach dem Essen hiess es, wieder auf die Planwagen steigen - und das Glas nicht vergessen! Die Fahr ging in die Weinberge, wo wir an verschiedenen Orten verschiedene Weine probieren konnten. Wie viele es waren, weiss niemand so genau. Wir haben einfach mit Zählen aufgehört. Neben dem Wein konnten wir auch eine hervorragende Aussicht auf die riesigen Weinberge und bis nach Frankfurt geniessen, dort konnten wir zudem das lokale Business Center Frankfurt einen Besuch abstatten. Die Fahrt wurde nach jeder Degustation lustiger und der Staub und die Löcher der Feldwege konnte uns nichts mehr anhaben. Sogar das Balancieren der Gläser bekamen wir in Griff, damit je kein Topfen des edlen Rebensaftes verschüttet wurde. Wir konnten feststellen, dass es in Deutschland nicht nur Bier, sondern auch Wein, guten Wein, gibt. Nach einem gediegenen Dessert auf dem Weingut ging es mit den Planwagen wieder zurück ins Hotel, wo die einen das Bett und die anderen die kleine Bar in Beschlag nahmen.

Am Freitag ging die Reise nach Bingen, wo wir den Rhein mit der Fähre nach Rüdesheim überquerten. Nach einer Seilbahnfahrt zum Niederwalderdenkmal genossen wir Rüdesheim mit seiner weltberühmten Drosselgasse. Beinahe wären einige in Rüdesheim geblieben, waren doch Filmaufnahmen mit einem deutschen Schnulzesänger, der scheinbar auch in der Schweiz seine Fans hat, im Gange und man konnte sich fast nicht von ihm trennen. In Rüdesheim fand ein internationales „Harley Davidson" Treffen statt. Das war genau das richtige Kontrastprogramm zum Kirchenchor.

Nach der Drosselgasse ging's mit dem Schiff, vorbei an dem mythischen Loreleyfelsen, nach Boppard. Hier war Stadtbummel und Einkaufen angesagt. Boppard soll vor allem bekannt sein für seine schönen Hemden - so sagt man!! Nach dem Abendessen in St. Goar fuhren wir wieder zurück ins Hotel zum Schlafen - oder eben noch nicht!

Am Samstag war Mainz angesagt. Mainz, die Hauptstadt von Rheinland-Pfalz mit dem berühmten Mainzer Dom. Ein kundiger Stadtführer nahm uns am Morgen vor dem Hotel in Empfang und er führte uns gekonnt durch die Altstadt von Mainz. Leider wurde die Führung beeinträchtigt einerseits durch das unfreundliche Wetter und andererseits durch die Johannisnacht, die als Volksfest im Zentrum von Mainz mit vielen Ständen, vor allem der Weinbauern, den ganzen Tag gefeiert wird. Auch ein Besuch des Doms war auf dem Programm. Ein Höhepunkt der Reise war sicher das Singen des Chores im Mainzer Dom. Neben den mitgebrachten Fans waren auch die zufällig Anwesen- Organisatoren Eleonore und Ruedi (2.und 3.v. rechts) diskutieren mit dem den begeistert vom Gesang der Chorleiter Josef Suter (rechts) und Reiseteilnehmerinnen.

Wo die Oberrüter Chorsänger auftreten, sind sie nicht allein, so auch hier in Mainz: Nach dem ersten Lied stimmte ein anderer Chor am anderen Ende des Doms ein Lied an und so ging dieser musikalische Leckerbissen hin und her und erfreute die Besucher des Doms.

Am Nachmittag war „zur freien Verfügung" angesagt. Die einen zog es zum Einkaufen, die anderen eher zum „Verweilen" bei Wein und Bier! Wenn man schon einmal in einer Grossstadt ist , so muss das genutzt werden, dachten sich die Frauen (und auch Männer) und ab ging's in die Läden und raus kamen sie mit Plastiktüten. Und dann wartete der Bus und da waren noch verlockende Weinstände! Versuchung pur! Aber Oberrüter halten die Pünktlichkeit hoch und sie wiederstanden sogar (fast) den Verlockungen des Weines.

Wer am Nachmittag den Wein verpasste, konnte das am Abend nachholen. Waren wir doch wieder auf einem Weingut zum Abendessen. Ein leckeres Essen mit erlesenen Weinen lockerten die Stimmen endgültig und es wurde ein fröhlicher Abend voll Gesang und Gemütlichkeit! Selbst die mitgereisten Fans konnten mitsingen. Allgemeines, traditionelles Liedgut wurde hervorgeholt und so konnten alle ihre guten - oder auch weniger guten - Stimmen in Schwingung bringen. Schnell verging die Zeit und wir fuhren zurück ins Hotel. Beinahe wäre bei nächtlichen Verhandlungen das Hotel in die Hände des Kirchenchors gefallen. In letzter Minute konnte der Deal gestoppt werden, dazu brauchte es harte, vor allem aber lange nächtliche Gespräche.

Am Sonntag ging's dann wieder der Heimat entgegen. Nach einem Kaffeehalt in Bruchsal erwartete uns in Lahr in einem sehr schmucken Restaurant ein Buffet, das die Herzen nochmals höher schlagen liess. Über Titisee und Schluchsee erreichten wir die Deutsche Grenze. Der Bus musst anhalten und der Chauffeur wurde zum Zöllner zitiert. Sofort kam Angst auf, dass die gekauften Weinkartons - wie viele es waren, weiss niemand genau - in Deutschland gelassen werden müssten. Dem war dann aber nicht so und wir konnten unbehelligt weiterfahren. Der Präsident Viktor Weber und mit ihm die ganze Reisegesellschaft dankten Eleonore und Ruedi für die grossartige Organisation und die sehr angenehme Reiseleitung. Auch dem Chauffeur wurde für die unfallfreie Fahrt gedankt und so erreichten wir am Sonntag Abend gesund und munter und um eine wunderschöne Erfahrung reicher, Oberrüti. Alle freuen sich schon auf die nächste Reise in 3 Jahren.

Kirchenchor Oberrüti/BK