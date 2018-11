Am Sonntag 18. November fand in der Kirche St. Martin in Oberrohrdorf das alljährliche Konzert der Harmoniemusik Rohrdorf statt. Nebst dem Klassiker "Künstler Quadrille" von Johannes Strauss Jr. wurden auch moderne Stücke wie "A Song of Hope" von James Swearingen oder "The Sound of Silence" von Paul Simon dargeboten. Mit dieser Stilrichtung vermochte die HMR die Zuschauer in der komplett gefüllten Kirche zu begeistern. Einmal mehr bewiesen die Musikantinnen und Musikanten, unter der Leitung von Roland Zaugg, ihr grosses Können. Die zufriedenen Zuschauer bedankten sich bei den Musikantinnen, Musikanten und beim Dirigenten mit grossem Applaus. So wurde als dritte und letzte Zugabe noch "Hine und Hine", ein Lieblingsstück von Rolli Zaugg, zum Besten gegeben. Ein rundum gelungener Abend endete mit wärmendem Glühwein und feinem, selbstgebackenem Lebkuchen.

Dies war zugleich das letzte Konzert der HMR unter der Leitung von Roland Zaugg. Im Januar 2006 übernahm Roland Zaugg die Harmoniemusik Rohrdorf. Nach zwei Jahren Aufbauarbeit, beschloss der Verein 2008 die Teilnahme am Kantonalen Musikfest in Bremgarten. Dies war zugleich der Start zu einer äusserst erfolgreichen HMR-Karriere. Es folgten verschiedene Höhepunkte, zum Beispiel 2011 das Eidgenössische Musikfest in St. Gallen, das Kantonale Musikfest in Aarburg oder das Eidgenössische Musikfest in Montreux. Im Juni dieses Jahres fand das Kantonale Musikfest in Laufenburg statt. Hier konnte die HMR, den schon vor 5 Jahren errungenen Sieg in der Harmonie 3. Klasse, auf souveräne Art verteidigen.

Im September 2015 feierte das Jugendspiel Rohrdorferberg, damals ebenfalls unter der Leitung von Rolli Zaugg, sein 50- Jahr-Jubiläum. Ein tolles Konzert, welches einige Musikantinnen und Musikanten wieder neu motivierte, im Verein aktiv mitzuwirken. Rolli Zaugg verstand es immer wieder, mit den vorhandenen Ressourcen der einzelnen Musikanten zu arbeiten, sie zu fördern und zu fordern aber auch Grenzen zu akzeptieren.

Nach 13 Jahren ist nun Schluss, der Wunsch nach Veränderung steht im Raum.

Rolli, dir, deiner Leidenschaft und deinem Herzblut für die Musik ist es zu verdanken, dass die Harmoniemusik Rohrdorf heute da steht wo sie steht. Ein herzliches Dankeschön für die zahlreichen, unvergesslichen Momente die wir zusammen erleben durften, sie werden in bester Erinnerung bleiben.

Harmoniemusik Rohrdorf