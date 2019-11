Kirchenkonzert der Musikgesellschaft Frick am 1. Dezember um 17.30 in der röm.-kath.Kirche in Frick

Wir möchten Sie mit wunderbaren Melodien verwöhnen und spielen unter anderem The Lost Chord von Arthur Sullivan, die First Suite in Es von Gustav Holst, Cry of the Last Unicorn von Rossano Galante und vieles mehr.

Einen wahren musikalischen Leckerbissen wird Ihnen der Solist Cyrill Schaub (*1983) aus Buckten (BL) offerieren. El Aranjuez con tu Amor von Joaquin Rodrigo ist eigentlich ein Solowerk für Gitarre. Wir schätzen uns sehr glücklich, dass Cyrill für die beiden Konzerte zugesagt hat, die wunderbare Musik in der Bearbeitung für Tuba aufzuführen. Es ist ein Traum, ihm zuzuhören. Verpassen Sie es nicht!