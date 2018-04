Anlässlich der 7. Generalversammlung durfte die Präsidentin Käthi Walde Hunkeler die anwesenden Mitglieder begrüssen. Die Kita-Leiterin Vanessa Erni hielt kurz Rückblick auf ein interessantes und spannendes Jahr. Auch aus Sicht des Vorstands verlief das letzte Jahr erfreulich. Mit viel Engagement wurde das neue Bewegungszimmer im Herbst renoviert und eingerichtet. Die Kinder haben grosse Freude am „Bällelibad“, der Kletterwand und den vielen Möglichkeiten sich auszutoben. Zudem darf im Winter neu auch die Turnhalle für weitere Bewegungsstunden genutzt werden. Der Aufsichtsbesuch des Kantons verlief ebenfalls positiv. Aufgrund der grösseren zur Verfügung stehenden Fläche können im Mosaik neu mehr Kinder betreut werden. Somit hat es freie Plätze für Babys und Kinder bis zum Kindergarteneintritt. Interessierte Familien dürfen sich gerne bei Vanessa Erni für eine Kita-Besichtigung melden. Die Mitglieder durften eine positiv ausfallende Jahresrechnung gutheissen. Im Vorstand gibt es keine Veränderungen. Mit grosser Freude verkündet die Präsidentin ein weiteres Angebot. Ab Mai können sich Kinder ab 2-jährig in der Waldspielgruppe „Worzumändli“ vergnügen. Ausgebildete Waldspielgruppenleiterinnen werden jeweils am Dienstag Morgen und am Donnerstag Nachmittag mit den Kindern 2 ½ Stunden im Eppenberger Wald verbringen. Es hat noch Plätze frei. Anfragen nimmt die Kita-Leiterin Vanessa Erni gerne entgegen. Es läuft Einiges im Mosaik und auch im neuen Jahr warten wieder viele tolle Anlässe auf die Kinder.